Власти Ижевска хотят продать имущество ПТ БПХ за 270 млн рулей

Администрация Ижевска хочет продать имущество ООО «Производственный трест банно-прачечного хозяйства» (ПТ БПХ) за 270 млн руб. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

По его словам, проведена оценка отдельных объектов, которые входят в собственность юридического лица. Это объекты недвижимости, земельные участки, договора долевого участия в строительстве. «По нашим оценкам минимальная сумма, которую мы можем получить, стартуя с этих сумм на аукционе, составит порядка 970 млн руб. Вы помните, что оценка всего бизнеса БПХ была сделана в этом году на уровне 363 млн руб. Никто не заявился на эту цену. Следующий шаг – снова можно объявлять аукцион, мы снижаем цену в два раза, 360 делим на два, получается 180. Депутаты поддержали нашу инициативу, сказали, что за 270 млн руб. старт», - подчеркнул господин Бекмеметьев.

Отметим, что это четвертая попытка городской администрации по продаже данного имущества. В июле этого года аукцион по продаже ПТ БПХ был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Напомним, что власти Ижевска включили ПТ БПХ в план приватизации еще в 2017 году. Организация занимается оказанием банных услуг, услуг бассейнов, прачечных, ремонтно-строительными работами. До этого ПТ БПХ был в центре скандала из-за продажи автомобиля руководителем Сергеем Зайчиковым по сниженной цене. Это признала контрольно-счетная палата администрации Ижевска. Руководителю предприятия объявили выговор.