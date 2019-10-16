ГИБДД планирует встроить в сигнальные балки устройства для контроля скорости

ГИБДД намерена ввести новый вид устройства для контроля скорости автомобилей. Они будут находиться в сигнальных балках патрульных автомобилей и смогут производить замеры скорости на ходу, сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников на конференции в Екатеринбурге во время международной специализированной выставки «Дорога-2019».

«Они снимают все вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют. Думаю, что в следующем году такие балки сможем ставить на новые патрульные машины»,— сказал господин Черников “Ъ”.

По его мнению, такие камеры минимизируют претензии и недоверие населения к передвижным комплексам, и они в перспективе могут прийти на смену треногам. По данным “Ъ”, закупку техники планируют начать уже в 2020 году.

Подробнее о новом виде устройств — в материале “Ъ” «Камеры-треноги меняют на камеры-балки».