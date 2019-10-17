След Зверево

Главу администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина задержали по подозрению во взяточничестве. По версии следствии, он, находясь в должности главы администрации города Зверево, получил от директора местной строительной компании 2,6 млн руб. Показания против Игоря Зюзина дала его бывший заместитель Альбина Порошина, уже осужденная за это преступление на восемь лет колонии.



Сотрудники Главного следственного управления СК РФ задержали главу администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщает пресс-служба ведомства, Игорь Зюзин осенью 2017 года, будучи мэром города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору с Альбиной Порошиной, которая тогда была его заместителем, получил взятку более 2,6 млн руб. от директора местной строительной компании. Вскоре после передачи денег Альбину Порошину задержали и поместили под стражу. Примерно в то же время Игорь Зюзин возглавил администрацию Новочеркасска.

На суде Альбина Порошина признала вину, в конце августа текущего года ей назначили восемь лет колонии со штрафом в размере суммы взятки.

Как установил Октябрьский районный суд Ростовской области, деньги были переданы директором строительной организации за помощь при заключении муниципальных контрактов и дальнейшее способствование в приемке выполненных работ. Компания планировала стать муниципальным подрядчиком по программе «Формирование комфортной городской среды». В сообщении СКР указано, что Альбина Порошина дала показания против Игоря Зюзина. Когда именно она это сделала, не уточняется. «Следствием проводятся все необходимые мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности»,— отмечается в сообщении пресс-службы СКР.

Заседание по избранию меры пресечения главе администрации Новочеркасска началось 16 октября в 17:00 в Ленинском районном суде Ростова. На момент сдачи материала его итог не был известен.

Игорь Зюзин родился в 1965 году в Шахтах, окончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства в Зернограде и Белгородский университет потребительской кооперации. В разные годы занимал должности заместителя и первого заместителя главы администрации Октябрьского района Ростовской области по ЖКХ, строительству и промышленности, работал мэром города Зверево. Главой администрации Новочеркасска работает с 2017 года.

Примечательно, что в получении взятки также подозревается нынешний заместитель Игоря Зюзина — Сергей Басакевич. Заместителя главы администрации Новочеркасска задержали в январе этого года. По версии следствия, он получил 1 млн руб. взятки от подрядчика ремонта трамвайных путей города. Предполагается, что деньги также передавались за содействие в приеме работ. В августе дело Сергея Басакевича было передано в суд.

Кристина Федичкина