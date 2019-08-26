Экс-замглавы Зверево Ростовской области дали восемь лет колонии за взятку

Октябрьский районный суд Ростовской области вынес приговор бывшей заместительнице главы администрации Зверево Альбине Порошиной, обвиняемой в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, чиновница в 2017 году получила более 2,6 млн руб. от предпринимателя за помощь при заключении муниципальных контрактов на строительные работы. Альбине Порошиной назначили восемь лет колонии общего режима со штрафом в размере суммы взятки. Отмечается, что сама экс-замглавы в суде признала вину.

Кристина Федичкина