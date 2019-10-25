Расписание недели

Фото: Зайна Эль Саид

выставка

Первая биеннале современного искусства Кавказа «В поисках идентичности»

Центр дизайна Artplay, Малый зал

Ласкающее слух слово «биеннале» в данном случае означает не мероприятие особого фестивально-экспериментального формата, каким силится быть, например, Московская биеннале, а всего лишь выставку, устраиваемую раз в два года. Выражение «современное искусство» тоже нуждается в пояснении: несмотря на сильный экспертный совет, выставка на добрые три четверти состоит из разнообразного союзхудожнического салона, производимого не только заслуженными мэтрами, но и недавними выпускниками худучилищ. Тем не менее среди «более 100 участников» действительно можно найти два десятка современных художников.

Фото: предоставлено пресс-службой музея АРТ4

выставка

Архив Петра Павленского

Музей АРТ4

Не то чтобы тихое возвращение Марата Гельмана в Москву: «Архив Петра Павленского» — фрагмент выставки «Art Riot: Post-Soviet Actionism», которую экс-галерист курировал в Лондоне, в Галерее Саатчи. «Шов», «Туша», «Фиксация», «Свобода», «Отделение», «Угроза» — уже хрестоматийные акции Петра Павленского в виде фотодокументации.

Фото: предоставлено БФМ

фильм

Большой фестиваль мультфильмов

Традиционный ежегодный фестиваль мультфильмов, где покажут больше 400 анимационных работ со всего мира. В программе фильмы для детей и для взрослых, победители главных международных фестивалей, студенческие дебюты и ретроспективы классиков анимации.

Подробнее — Ксения Рождественская

Фото: Eisei Gekijo, Hakuhodo, Sumitomo Corporation

ретроспектива

Ёдзи Ямада

Государственная Третьяковская галерея (Инженерный корпус)

Масштабная ретроспектива 88-летнего японского классика, известного миру по своей поздней «самурайской трилогии» — «Сумеречный самурай» (2002), «Скрытый клинок» (2004) и «Любовь и честь» (2006). Фильмография режиссера начинается в 1961 году и насчитывает 90 фильмов, половина из которых относится к киноэпопее «Мужчине живется трудно», сквозным героем которой стал вечный бродяга Торадзиро. За два месяца в Третьяковке покажут 21 фильм Ёдзи Ямады.

Фото: Елена Морозова

спектакль

Инспектор пришел

Театр им. А.С. Пушкина

Джон Пристли до сих пор остается одним из самых популярных драматических авторов англоязычного мира — в частности, благодаря своему чисто английскому дару размещать любую социальную, историческую, политическую тему в удобном камерном формате буржуазной гостиной. «Инспектор пришел», история таинственного сыщика, планомерно вытаскивающего все скелеты из шкафа одной добропорядочной семьи, на сцене Театра имени Пушкина появляется в особенном контексте: именно на этой сцене в постановке Александра Таирова в 1945 году состоялась мировая премьера пьесы. В новой версии (режиссер Олег Пышненко, художественный руководитель постановки Евгений Писарев) стоит ожидать исторических реминисценций. В роли Инспектора поочередно выступят два очень разных актера — популярный актер театра «Сатирикон» Григорий Сиятвинда и только что перешедший к пушкинцам из ярославского Театра им. Ф. Волкова Владимир Майзингер.

концерт

UNKLE

Клуб «Известия Hall»

Предводитель и единственная постоянная величина проекта UNKLE Джеймс Лавель везет в Москву песни с нового альбома «The Road». Для их исполнения нанят полноценный живой ансамбль, в который входят и несколько артистов, участвовавших в последних студийных сессиях группы. И все же гораздо важнее тот факт, что в сет-листе присутствуют вечные хиты «Rabbit In Your Headlights» и «Be There».

Фото: Театр Эскизы в пространстве

фестиваль

Kids Rock Fest

Клуб «Город»

Очередной детский рок-фестиваль посвящен Хэллоуину, а хедлайнером музыкальной программы станет Animal Band — группа, музыканты которой выступают, скрыв лица под масками животных и птиц. В декорациях Хэллоуина от вида Animal Band вполне может взять оторопь, да и трактовки мировых хитов, предложенные группой, ближе к театру абсурда, нежели к детскому утреннику. Нервы можно будет успокоить только на мастер-классе по слаймам (родители поймут).

фильм

Город без евреев

Киноцентр «Октябрь»

В рамках XVI Международного фестиваля современной музыки «Московский форум» состоится российская премьера восстановленной версии «Города без евреев» Ханса Карла Бреслауэра — фильма 1924 года, который, как принято считать, предсказал Холокост. Показ пройдет в сопровождении написанной специально к премьере музыки Ольги Нойвирт, которую исполнит ансамбль солистов «Студия новой музыки» под руководством дирижера Игоря Дронова.

Подробнее — Михаил Трофименков

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

фестиваль

Артмиграция — детям

ТЦ «На Страстном», Боярские палаты СТД

Вторая часть «Артмиграции» — фестиваля спектаклей молодых режиссеров, поставленных за пределами Москвы и Петербурга,— посвящена театру для детей и юношества, что бы это сегодня ни значило. ТЮЗы, специфическое советское изобретение, всегда были самой консервативной частью российского театрального ландшафта, но участники этой «детской» «Артмиграции» — Яна Тумина, Даниил Чащин, Сергей Чехов и другие — к консерватизму не тяготеют вовсе. География фестиваля — Улан-Удэ, Нягань, Вологда, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск — так же разнообразна, как и набор жанров, от театра кукол с живыми актерами до вербатима на основе текстов подростков. И даже под названием «Щелкунчик» в этой афише скрывается не рождественская сказка, а вполне современная история, которую станцуют 50 подростков в возрасте от 11 до 17 лет.

Фото: Jaap Buitendijk / Focus Features

фестиваль

Новое британское кино

«Каро 11 Октябрь», «Каро 7 Атриум»

Панорама лучших британских фильмов года, побывавших на главных международных кинофестивалях. «Голкипер» Маркуса Розенмюллера и снятая на 16-мм пленку «Наживка» Марка Дженкина участвовали в Берлинале, «Животные» Софи Хайд, «Ослепленный светом» Гуриндера Чадхи и «Сувенир» Джоанны Хогг — на «Сандэнсе». Откроется XX «Бритфест» российской премьерой полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» Майкла Энглера — за месяц до начала проката. Также в программе сборник короткометражек, номинированных на BAFTA-2019, и специальная секция документальных фильмов о музыке.

Фото: Keion Hayes/ZUMA Wire/ТАСС

концерт

Тесса Вайолет

Клуб «Red»

В 2011 году американка Тесса Вайолет стала выкладывать на YouTube свои короткие видео. Точно так же начинался путь многих сегодняшних звезд к славе, но гораздо больше тех, у кого дальше YouTube-самодеятельности дело не пошло. Собрав большую аудиторию в Сети, Тесса Вайолет органично мутировала из поющего видеоблогера в полноценного музыканта, и поет она уже не только под акустическую гитару. Теперь в ее распоряжении площадки уровня фестиваля Lollapalooza, а в Москве она дебютирует в клубе «Red».

фильм

Каляевская, 5

ЦДК

Фильм режиссера Марии Сорокиной и продюсера Дмитрия Белановского, выросшего в доме номер 5 по улице Каляевская (сейчас — Долгоруковская) в Москве, больше 80 жителей которого были репрессированы. Белановский провел собственное расследование, которое затянулось на 20 лет, чтобы выяснить, что случилось с прежним жильцом его квартиры, и снял об этом кино. Премьера фильма пройдет в День памяти жертв политических репрессий.

Фото: Каропрокат

фильм

Ленин. Неизбежность

Фильм Владимира Хотиненко — призрак 100-летия революции, в 2017-м отмеченного двумя главными телеканалами страны сериалами «Троцкий» и «Демон революции». Собственно, полнометражной версией последнего и является «Ленин. Неизбежность». В названии, которое цитирует вымышленный диалог Ленина (Евгений Миронов) с Парвусом (Федор Бондарчук), сквозит какая-то обреченность, поскольку выход в прокат перемонтированного сериала спустя два года после его премьеры — поразительный атавизм даже для российского кинобизнеса.

Фото: Russian World Vision

фильм

Извините, мы вас не застали

Фильм Кена Лоуча, который был представлен в основном конкурсе Канна, но остался без призов — впрочем, для 83-летнего британского классика, дважды лауреата «Золотой пальмовой ветви», как и для его зрителей, этот факт едва ли имеет значение. «Извините, мы вас не застали» — еще один фильм Лоуча о бесправии рабочего человека. И пока другие режиссеры описывают ужасы жизни угнетенных меньшинств, Лоуч обращает внимание на то самое «большинство», которое превратилось в разменную монету для игр политиков-популистов, вновь и вновь возвращаясь к людям, которыми интеллектуальное кино давно перестало интересоваться.

Подробнее — Василий Степанов

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

фильм

Терминатор: Темные судьбы

Новая история о Терминаторе — не очередная часть франшизы, а ее настоящая перезагрузка. После культовых фильмов 1984-го и 1991-го Джеймс Кэмерон потерял права на «Терминатора» и вернул их только теперь, поэтому «Темные судьбы» и сюжетно, и идеологически наследуют двум первым. В «Темных судьбах» Кэмерон стал продюсером, а режиссером — Тим Миллер, недавно успешно дебютировавший «Дэдпулом». Но главная новость состоит в том, что теперь у «Терминатора» женское лицо, которое принадлежит 63-летней Линде Хэмилтон, после 18-летнего перерыва снова сыгравшей Сару Коннор. Хэмилтон выглядит настоящей гостьей из будущего, победившего эйджизм, в отличие от Терминатора Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера, который своим потрепанным видом вызывает даже какую-то ностальгию по утраченной маскулинности.

Фото: Metro-Goldwyn-Mayer, Cinesite Animation

мультфильм

Семейка Аддамс

Герои комиксов Чарльза Аддамса, ставших киноклассикой благодаря дилогии Барри Зонненфельда, возвращаются на этот раз в анимационной версии. Ее авторы Конрад Вернон и Грег Тирнан прославились как авторы «Полного расколбаса» по сценарию Сета Рогена — стыдного и смешного полнометражного мультфильма для взрослых про приключения сосисок в мире людей. В новом мультфильме Аддамсы спускаются с гор в идеальный пластмассовый мир, чтобы отдать детей в школу, и предсказуемо ведут себя как готы на ванильной вечеринке. Правда, немного обидно, что стиль жизни семейки в итоге списывается на подростковой возраст, но любые другие мотивировки вряд ли подошли бы для возрастного рейтинга 6+.

Фото: Паола Пиви

выставка

8-я Московская международная биеннале современного искусства

Третьяковская галерея на Крымском Валу

Если оставить за скобками все институционально-организационные скандалы, сопутствующие Московской биеннале в этом сезоне, то ее главный проект представляется таким образом: знаменитый оперный режиссер Дмитрий Черняков с помощью знаменитой архитектурно-дизайнерской команды в составе Сергея Чобана и Игоря Гуровича делает маленькую (более полусотни работ 32 художников) выставку на основе коллекции современного искусства Альбертины, но к «большим именам» из венского музея добавлен ряд имен поскромнее, главным образом из России, Азербайджана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Китая. Будем надеяться на чудо.

Фото: предоставлено пресс-службой ГЦСИ

выставка

Гео-метрия в культуре XX–XXI веков. К столетию Баухауса

ГЦСИ на Зоологической

Первая часть выставочного диптиха куратора Виталия Пацюкова, посвященного духу Баухауса в искусстве последнего столетия. Рифмы с идеями Баухауса обнаружатся у Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Варвары Степановой, Дзиги Вертова, Эля Лисицкого, Владимира Маяковского, Густава Клуциса, Валентины Кулагиной, Алексея Крученых, Натальи Гончаровой, Михаила Матюшина, Ивана Клюна — мастерство куратора позволяет не сомневаться, что речь пойдет не о прямолинейной геометрии.

фильм

Француз

Шестая полнометражная картина Андрея Смирнова, режиссера «Белорусского вокзала», которую сам он называет своим кинематографическим завещанием. «Француз» — черно-белый ретрофильм, действие которого происходит в Москве 1957 года. Следуя за своим героем Пьером (Антон Риваль), который приезжает в Россию, чтобы узнать о судьбе своего отца, белого офицера (Александр Балуев), Смирнов проводит полнометражную экскурсию по эпохе: общежитие МГУ, кабинет на Лубянке, полулегальный джазовый концерт, Большой театр, коммунальные квартиры и бараки, ресторан ВТО, мастерская Оскара Рабина в Лианозово и, наконец, новый, 1958 год на подмосковной даче. Фильм о воздухе времени, которое закончилось, едва успев начаться.

Фото: Вольга

фильм

Дитя погоды

Фильм Макото Синкая, главного после Хаяо Миядзаки специалиста по аниме и самого кассового режиссера Японии. Его новый шедевр — фильм о погоде в Токио — собрал $125 млн в местном прокате и выдвинут на «Оскар». На московскую премьеру придет сам режиссер.

Подробнее — Алексей Васильев

Фото: Друг Друга, ТНТ-PREMIER

фильм

Верность

Фильм Нигины Сайфуллаевой — первая за много лет в российском кино эротическая драма. Фильм был в конкурсе «Кинотавра», где получил диплом жюри, вызвал почти скандальную реакцию зрителей, а также успел снискать репутацию манифеста женской чувственности.

Подробнее — в интервью Нигины Сайфуллаевой