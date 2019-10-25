Расписание недели

выставка
Первая биеннале современного искусства Кавказа «В поисках идентичности»
Центр дизайна Artplay, Малый зал 25 октября — 31 октября
Ласкающее слух слово «биеннале» в данном случае означает не мероприятие особого фестивально-экспериментального формата, каким силится быть, например, Московская биеннале, а всего лишь выставку, устраиваемую раз в два года. Выражение «современное искусство» тоже нуждается в пояснении: несмотря на сильный экспертный совет, выставка на добрые три четверти состоит из разнообразного союзхудожнического салона, производимого не только заслуженными мэтрами, но и недавними выпускниками худучилищ. Тем не менее среди «более 100 участников» действительно можно найти два десятка современных художников.
выставка
Архив Петра Павленского
Музей АРТ4 25 октября — 6 ноября
Не то чтобы тихое возвращение Марата Гельмана в Москву: «Архив Петра Павленского» — фрагмент выставки «Art Riot: Post-Soviet Actionism», которую экс-галерист курировал в Лондоне, в Галерее Саатчи. «Шов», «Туша», «Фиксация», «Свобода», «Отделение», «Угроза» — уже хрестоматийные акции Петра Павленского в виде фотодокументации.
фильм
Большой фестиваль мультфильмов
25 октября — 4 ноября
Традиционный ежегодный фестиваль мультфильмов, где покажут больше 400 анимационных работ со всего мира. В программе фильмы для детей и для взрослых, победители главных международных фестивалей, студенческие дебюты и ретроспективы классиков анимации.
Подробнее — Ксения Рождественская
ретроспектива
Ёдзи Ямада
Государственная Третьяковская галерея (Инженерный корпус) 26 октября — 28 декабря
Масштабная ретроспектива 88-летнего японского классика, известного миру по своей поздней «самурайской трилогии» — «Сумеречный самурай» (2002), «Скрытый клинок» (2004) и «Любовь и честь» (2006). Фильмография режиссера начинается в 1961 году и насчитывает 90 фильмов, половина из которых относится к киноэпопее «Мужчине живется трудно», сквозным героем которой стал вечный бродяга Торадзиро. За два месяца в Третьяковке покажут 21 фильм Ёдзи Ямады.
спектакль
Инспектор пришел
Театр им. А.С. Пушкина 26, 27 октября, 19.00
Джон Пристли до сих пор остается одним из самых популярных драматических авторов англоязычного мира — в частности, благодаря своему чисто английскому дару размещать любую социальную, историческую, политическую тему в удобном камерном формате буржуазной гостиной. «Инспектор пришел», история таинственного сыщика, планомерно вытаскивающего все скелеты из шкафа одной добропорядочной семьи, на сцене Театра имени Пушкина появляется в особенном контексте: именно на этой сцене в постановке Александра Таирова в 1945 году состоялась мировая премьера пьесы. В новой версии (режиссер Олег Пышненко, художественный руководитель постановки Евгений Писарев) стоит ожидать исторических реминисценций. В роли Инспектора поочередно выступят два очень разных актера — популярный актер театра «Сатирикон» Григорий Сиятвинда и только что перешедший к пушкинцам из ярославского Театра им. Ф. Волкова Владимир Майзингер.
концерт
UNKLE
Клуб «Известия Hall» 26 октября, 20.00
Предводитель и единственная постоянная величина проекта UNKLE Джеймс Лавель везет в Москву песни с нового альбома «The Road». Для их исполнения нанят полноценный живой ансамбль, в который входят и несколько артистов, участвовавших в последних студийных сессиях группы. И все же гораздо важнее тот факт, что в сет-листе присутствуют вечные хиты «Rabbit In Your Headlights» и «Be There».
фестиваль
Kids Rock Fest
Клуб «Город» 27 октября, 12.00
Очередной детский рок-фестиваль посвящен Хэллоуину, а хедлайнером музыкальной программы станет Animal Band — группа, музыканты которой выступают, скрыв лица под масками животных и птиц. В декорациях Хэллоуина от вида Animal Band вполне может взять оторопь, да и трактовки мировых хитов, предложенные группой, ближе к театру абсурда, нежели к детскому утреннику. Нервы можно будет успокоить только на мастер-классе по слаймам (родители поймут).
фильм
Город без евреев
Киноцентр «Октябрь»27 октября, 19.30
В рамках XVI Международного фестиваля современной музыки «Московский форум» состоится российская премьера восстановленной версии «Города без евреев» Ханса Карла Бреслауэра — фильма 1924 года, который, как принято считать, предсказал Холокост. Показ пройдет в сопровождении написанной специально к премьере музыки Ольги Нойвирт, которую исполнит ансамбль солистов «Студия новой музыки» под руководством дирижера Игоря Дронова.
Подробнее — Михаил Трофименков
фестиваль
Артмиграция — детям
ТЦ «На Страстном», Боярские палаты СТД 28 октября — 3 ноября
Вторая часть «Артмиграции» — фестиваля спектаклей молодых режиссеров, поставленных за пределами Москвы и Петербурга,— посвящена театру для детей и юношества, что бы это сегодня ни значило. ТЮЗы, специфическое советское изобретение, всегда были самой консервативной частью российского театрального ландшафта, но участники этой «детской» «Артмиграции» — Яна Тумина, Даниил Чащин, Сергей Чехов и другие — к консерватизму не тяготеют вовсе. География фестиваля — Улан-Удэ, Нягань, Вологда, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск — так же разнообразна, как и набор жанров, от театра кукол с живыми актерами до вербатима на основе текстов подростков. И даже под названием «Щелкунчик» в этой афише скрывается не рождественская сказка, а вполне современная история, которую станцуют 50 подростков в возрасте от 11 до 17 лет.
фестиваль
Новое британское кино
«Каро 11 Октябрь», «Каро 7 Атриум» 29 октября — 17 ноября
Панорама лучших британских фильмов года, побывавших на главных международных кинофестивалях. «Голкипер» Маркуса Розенмюллера и снятая на 16-мм пленку «Наживка» Марка Дженкина участвовали в Берлинале, «Животные» Софи Хайд, «Ослепленный светом» Гуриндера Чадхи и «Сувенир» Джоанны Хогг — на «Сандэнсе». Откроется XX «Бритфест» российской премьерой полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» Майкла Энглера — за месяц до начала проката. Также в программе сборник короткометражек, номинированных на BAFTA-2019, и специальная секция документальных фильмов о музыке.
концерт
Тесса Вайолет
Клуб «Red» 29 октября, 20.00
В 2011 году американка Тесса Вайолет стала выкладывать на YouTube свои короткие видео. Точно так же начинался путь многих сегодняшних звезд к славе, но гораздо больше тех, у кого дальше YouTube-самодеятельности дело не пошло. Собрав большую аудиторию в Сети, Тесса Вайолет органично мутировала из поющего видеоблогера в полноценного музыканта, и поет она уже не только под акустическую гитару. Теперь в ее распоряжении площадки уровня фестиваля Lollapalooza, а в Москве она дебютирует в клубе «Red».
фильм
Каляевская, 5
ЦДК 30 октября, 19.00
Фильм режиссера Марии Сорокиной и продюсера Дмитрия Белановского, выросшего в доме номер 5 по улице Каляевская (сейчас — Долгоруковская) в Москве, больше 80 жителей которого были репрессированы. Белановский провел собственное расследование, которое затянулось на 20 лет, чтобы выяснить, что случилось с прежним жильцом его квартиры, и снял об этом кино. Премьера фильма пройдет в День памяти жертв политических репрессий.
фильм
Ленин. Неизбежность
с 31 октября
Фильм Владимира Хотиненко — призрак 100-летия революции, в 2017-м отмеченного двумя главными телеканалами страны сериалами «Троцкий» и «Демон революции». Собственно, полнометражной версией последнего и является «Ленин. Неизбежность». В названии, которое цитирует вымышленный диалог Ленина (Евгений Миронов) с Парвусом (Федор Бондарчук), сквозит какая-то обреченность, поскольку выход в прокат перемонтированного сериала спустя два года после его премьеры — поразительный атавизм даже для российского кинобизнеса.
фильм
Извините, мы вас не застали
с 31 октября
Фильм Кена Лоуча, который был представлен в основном конкурсе Канна, но остался без призов — впрочем, для 83-летнего британского классика, дважды лауреата «Золотой пальмовой ветви», как и для его зрителей, этот факт едва ли имеет значение. «Извините, мы вас не застали» — еще один фильм Лоуча о бесправии рабочего человека. И пока другие режиссеры описывают ужасы жизни угнетенных меньшинств, Лоуч обращает внимание на то самое «большинство», которое превратилось в разменную монету для игр политиков-популистов, вновь и вновь возвращаясь к людям, которыми интеллектуальное кино давно перестало интересоваться.
фильм
Терминатор: Темные судьбы
с 31 октября
Новая история о Терминаторе — не очередная часть франшизы, а ее настоящая перезагрузка. После культовых фильмов 1984-го и 1991-го Джеймс Кэмерон потерял права на «Терминатора» и вернул их только теперь, поэтому «Темные судьбы» и сюжетно, и идеологически наследуют двум первым. В «Темных судьбах» Кэмерон стал продюсером, а режиссером — Тим Миллер, недавно успешно дебютировавший «Дэдпулом». Но главная новость состоит в том, что теперь у «Терминатора» женское лицо, которое принадлежит 63-летней Линде Хэмилтон, после 18-летнего перерыва снова сыгравшей Сару Коннор. Хэмилтон выглядит настоящей гостьей из будущего, победившего эйджизм, в отличие от Терминатора Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера, который своим потрепанным видом вызывает даже какую-то ностальгию по утраченной маскулинности.
мультфильм
Семейка Аддамс
с 31 октября
Герои комиксов Чарльза Аддамса, ставших киноклассикой благодаря дилогии Барри Зонненфельда, возвращаются на этот раз в анимационной версии. Ее авторы Конрад Вернон и Грег Тирнан прославились как авторы «Полного расколбаса» по сценарию Сета Рогена — стыдного и смешного полнометражного мультфильма для взрослых про приключения сосисок в мире людей. В новом мультфильме Аддамсы спускаются с гор в идеальный пластмассовый мир, чтобы отдать детей в школу, и предсказуемо ведут себя как готы на ванильной вечеринке. Правда, немного обидно, что стиль жизни семейки в итоге списывается на подростковой возраст, но любые другие мотивировки вряд ли подошли бы для возрастного рейтинга 6+.
выставка
8-я Московская международная биеннале современного искусства
Третьяковская галерея на Крымском Валу 31 октября — 22 января
Если оставить за скобками все институционально-организационные скандалы, сопутствующие Московской биеннале в этом сезоне, то ее главный проект представляется таким образом: знаменитый оперный режиссер Дмитрий Черняков с помощью знаменитой архитектурно-дизайнерской команды в составе Сергея Чобана и Игоря Гуровича делает маленькую (более полусотни работ 32 художников) выставку на основе коллекции современного искусства Альбертины, но к «большим именам» из венского музея добавлен ряд имен поскромнее, главным образом из России, Азербайджана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Китая. Будем надеяться на чудо.
выставка
Гео-метрия в культуре XX–XXI веков. К столетию Баухауса
ГЦСИ на Зоологической до 24 ноября
Первая часть выставочного диптиха куратора Виталия Пацюкова, посвященного духу Баухауса в искусстве последнего столетия. Рифмы с идеями Баухауса обнаружатся у Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Варвары Степановой, Дзиги Вертова, Эля Лисицкого, Владимира Маяковского, Густава Клуциса, Валентины Кулагиной, Алексея Крученых, Натальи Гончаровой, Михаила Матюшина, Ивана Клюна — мастерство куратора позволяет не сомневаться, что речь пойдет не о прямолинейной геометрии.
фильм
Француз
с 31 октября
Шестая полнометражная картина Андрея Смирнова, режиссера «Белорусского вокзала», которую сам он называет своим кинематографическим завещанием. «Француз» — черно-белый ретрофильм, действие которого происходит в Москве 1957 года. Следуя за своим героем Пьером (Антон Риваль), который приезжает в Россию, чтобы узнать о судьбе своего отца, белого офицера (Александр Балуев), Смирнов проводит полнометражную экскурсию по эпохе: общежитие МГУ, кабинет на Лубянке, полулегальный джазовый концерт, Большой театр, коммунальные квартиры и бараки, ресторан ВТО, мастерская Оскара Рабина в Лианозово и, наконец, новый, 1958 год на подмосковной даче. Фильм о воздухе времени, которое закончилось, едва успев начаться.
фильм
Дитя погоды
с 31 октября
Фильм Макото Синкая, главного после Хаяо Миядзаки специалиста по аниме и самого кассового режиссера Японии. Его новый шедевр — фильм о погоде в Токио — собрал $125 млн в местном прокате и выдвинут на «Оскар». На московскую премьеру придет сам режиссер.
фильм
Верность
с 31 октября
Фильм Нигины Сайфуллаевой — первая за много лет в российском кино эротическая драма. Фильм был в конкурсе «Кинотавра», где получил диплом жюри, вызвал почти скандальную реакцию зрителей, а также успел снискать репутацию манифеста женской чувственности.
Подробнее — в интервью Нигины Сайфуллаевой