Мэрия Казани: Подземный переход на площади Тукая ликвидировать не будут

В мэрии Казани опровергли сообщения о запланированной ликвидации подземного пешеходного перехода на площади Тукая. Как сообщил “Ъ” глава пресс-службы мэрии Владимир Казанцев, предложения московской компании Heads Group, автора реконструкции ТРК «Кольцо», о создании наземного перехода вместо подземного не были приняты. Однако, кто именно принял такое решение, господин Казанцев не уточнил.

Напомним, что авторы концепции также предлагали сузить улицу Пушкина и убрать автобусные карманы для упрощения высадки и посадки пассажиров из общественного транспорта. Но, как уточнил господин Казанцев, все остальные идеи могут тоже отклонить. Окончательные решения «будут приниматься только после обсуждения с профессиональным сообществом».

Ранее сообщалось, что у входа в ТРК «Кольцо» планируется демонтировать кольцо в ходе реконструкции здания.

"Ъ-Казань"