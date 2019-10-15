Возле ТРК «Кольцо» в Казани снесут кольцо в ходе реконструкции здания

В ходе реконструкции ТРК «Кольцо» в Казани планируют демонтировать кольцо у входа в торгово-развлекательный комплекс и придать его фронтальной части облик ранее находившихся на этом месте зданий. Это предполагает концепция реконструкции, которую выбрали ТРК «Кольцо» и управление архитектуры и градостроительства Казани в результате конкурса среди архитектурных бюро.

Автором победившей концепции реконструкции является московская компания Heads Group.

Как сообщается на ее сайте, идея состоит в том, чтобы за счет изменения фронтальной части здания ТРК связать его с историей города. «Новые созданные объемы по всему периметру» планируется закрыть ажурной металлической сеткой, которая по мнению авторов, напоминают «кружевные занавески, которые татары так любят вешать на окна». Фасады по улицам Бутлерова и Петербургская предполагается отделать фиброцементными панелями светло- серого. По мнению архитекторов Heads Group, новые фасады ТРК «гармонично впишутся в застройку центральной части города».

Разработчики предлагают выполнить новую надпись ТРК «Кольцо» в стилистике шрифтов Советского Союза, чтобы сделать отсыл к тем временам, когда на этом месте существовала кольцевая транспортная развязка.

На первых этажах ТРК будут размещены коммерческие офисы, коворкинги и арендное жилье, на последнем — открытая терраса и кафе. Внутри «Кольца» предлагается разместить открытый фудмаркет под названием «Рыбнорядский», который отсылает к рыбному рынку, существовавшему здесь в ХIХ веке.

Также предполагается реконструкция прилегающих к ТРК территорий. Вокруг «Кольца» планируется создать безбарьерную среду без лестниц и резких подъемов – вместо них будут пандусы. Кроме того, на улице Петербургская появится терраса, на которой разместятся столики и входы в заведения на первом этаже. Территория будет озеленена. Рядом появятся искусственные водоемы, цветники, скамейки, лежаки и столики для пикников. Искусственная река начнется перед памятником Льву Гумилёву в виде фонтана, протянется под тихой зоной и будет служить системой автоматического полива деревьев и цветников.

"Ъ-Казань"