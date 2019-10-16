Урожай подсолнечника в Краснодарском крае вырос на 25%

Предприятия Краснодарского края собрали более 1,8 млн тонн подсолнечника с площади 439,3 тыс. га. Это на 25% (218 тыс. тонн) больше, чем в прошлом году. Как уточняют в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, наибольшие объемы подсолнечника собрали аграрии Новопокровского, Каневского и Кущевского районов.

Кроме того, сообщается, что на 3,9 ц/га выросла урожайность подсолнечника. Она составила 24,6 ц/га. В министерстве связывают это с тем, что в 2018 году урожай был ниже обычных показателей из-за неблагоприятных погодных условий.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, рост переработки сахарной кукурузы на Кубани в 2019 году составил 16%. Заводы по выпуску консерв уже переработали 120 тыс. тонн продукта.

Василий Хитрых