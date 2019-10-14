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Рост переработки сахарной кукурузы на Кубани составил 16%

В Краснодарском крае заводу по выпуску консервированной кукурузы уже переработали 120 тыс. тонн продукта. Выпущено более 220 тыс. банок. Это на 16%% больше, чем на ту же дату минувшего года, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Планируется, что переработка продукции завершится до 1 ноября. Производством консервов из сахарной кукурузы в Краснодарском крае занимаются четыре предприятия: «Техада» в Павловском районе, «Бондюэль-Кубань» – в Динском, «Кубанские консервы» – в Тимашевском и «Кубанский консервный комбинат» в Калининском районе.

Год назад “Ъ-Кубань” писал, что по состоянию на конец октября 2018 года предприятия региона произвели 205 млн условных банок консервированной кукурузы. Это на 22,8% больше, чем в 2017 году.

Василий Хитрых


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