Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 73,6 года

За восемь месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продолжительность жизни увеличилась на 0,7 года, до 73,6 года. За тот же временной промежуток показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1%, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«За восемь месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни до 73,6 года в среднем — на 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года. У женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года. Это произошло благодаря дополнительному сохранению 34 тыс. жизней. Показатель общей смертности на 1 тыс. человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года»,— цитирует пресс-служба Минздрава слова госпожи Скворцовой.

Согласно утвержденному нацпроекту «Демография», запущенному в этом году, к 2024 году средняя продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет. В 2018 году, по оценкам Минздрава, средняя продолжительность жизни в России составила 72,9 года, достигнув своего исторического максимума.

О планах правительства на продвижение стандартов активного долголетия — в материале “Ъ”.