Тоска объявлений

В думе Нижнего Новгорода отправили на доработку часть предложений администрации о внедрении в городе специальных рекламных стендов для расклейки частных объявлений, а также о запрете размещать рекламу на многоквартирных жилых домах. Комиссия гордумы по развитию города сочла эти поправки неподготовленными. Одобрена была лишь идея использовать как рекламный носитель нижегородскую телебашню, но с оговоркой, чтобы вышка не использовалась «для рекламы башмаков».

Комиссия гордумы по развитию города, строительству и архитектуре рассмотрела очередные поправки в правила установки и эксплуатации рекламных конструкций, предложенные администрацией. Как пояснила директор департамента градостроительного развития Алла Коновницына, муниципалитет ежедневно прилагает большие усилия для борьбы с частными объявлениями, тратя силы и средства на очистку фонарных столбов, остановок, стен от наклеенной бумаги. В качестве альтернативы в мэрии предложили размещать на городских тротуарах двусторонние рекламные стенды размером не более 1,2 м на 1,2 м и разыгрывать право их установки на конкурсах. Владелец такого стенда, по замыслу властей, на одной его стороне сможет размещать рекламу, зарабатывая на ней, а на другой стороне стенда гражданам будет позволено клеить свои объявления.

Какой именно стороной к пешеходам будет стоять такой стенд, чиновники не разъяснили. Изучив его эскиз и характеристики, председатель комиссии Андрей Дранишников заметил, что новая рекламная конструкция предлагается высотой всего 1,6 м, а ее нижний край будет расположен всего в 40 см от земли. Чтобы прочитать на этом уровне какое-нибудь объявление, обычному человеку придется приседать, заметил депутат. Сколько таких стендов потребуется в масштабах Нижнего Новгорода, представители мэрии депутатами также пояснить не смогли. Заместитель главы администрации города Леонид Самухин честно сообщил, что «количество конструкций и экономика еще не просчитывались»: мэрии важнее противодействовать несанкционированной расклейке объявлений.

Избравшийся на довыборах в сентябре новый депутат гордумы Павел Пашинин, которого коллеги отрекомендовали «рекламщиком», ответил, что не понимает, как можно не просчитывать такие базовые вещи. Разгром идеи двусторонних стендов довершил еще один депутат-новичок Руслан Станчев. Он добавил, что не уловил логики властей: как эти конструкции помогут решить проблему с самовольной расклейкой объявлений на столбах. «Вдобавок к столбам получим еще аляповатую доску объявлений, выглядящую, как лоскутное одеяло из множества мелких объявлений. Одни люди будут желтенький листочек клеить, другие — красненький, дальше там будет продажа гробов, памятников и прочее», — посетовал Руслан Станчев. Андрей Дранишников резюмировал, что скоро зима: через три недели выпадет снег, и незачем пока принимать неподготовленную поправку о рекламных конструкциях, для установки которых требуется бетонное основание.

Думская комиссия не рекомендовала вносить в рекламные правила возможность установки таких стендов, отправив вопрос на доработку.

Такая же судьба постигла и следующую поправку администрации, суть которой состояла в том, чтобы запретить размещение наружной рекламы на стенах многоквартирных жилых домов, в том числе с коммерческими пристроями или первыми этажами. В мэрии Нижнего Новгорода сослались на опыт Москвы и Казани, предложив размещать рекламу в «пределах части фасада, занимаемого помещением предприятия потребительского рынка». Рекламные конструкции, по словам Аллы Коновницыной, могут размещаться только на отдельно стоящих нежилых зданиях. Критикуя эту идею, депутат Роман Буланов привел в пример свое ТСЖ, которое зарабатывает на сдаче поверхностей под рекламу, а поправка администрации лишит жителей такой возможности. «В данную секунду мы залезаем в карман к нашим избирателям. Решения должны приниматься взвешенно и в интересах большинства», — поддержал коллегу Руслан Станчев, и комиссия сняла эту поправку. По мнению Андрея Дранишникова, она также нуждается в доработке: вряд ли имеет смысл запрещать наружную рекламу на всех типовых панельных многоэтажках Нижнего Новгорода. Возможно, это стоит делать только в определенных местах и на домах, примечательных с архитектурной точки зрения.

Из предложенных изменений депутаты комиссии одобрили только идею внести в перечень рекламных конструкций нижегородскую телебашню, которую ранее красиво подсвечивали к праздникам и размещали на ней рекламу во время ЧМ-2018 по футболу. При этом в комиссии завязался спор о том, что на видовой телевышке и реклама должна быть соответствующей, «без башмаков» и прочего ширпотреба. В итоге депутаты пришли к общему мнению, что в руководстве Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра сидят «разумные люди», которые не станут «рекламировать что попало». А если станут, то примечающая всякие казусы нижегородская общественность немедленно их поправит.

Роман Кряжев