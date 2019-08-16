Передает и показывает

Администрация Нижнего Новгорода разработала новые поправки к правилам о наружной рекламе. Помимо фактического запрета на расклейку объявлений вне установленных мест предлагаются и новые рекламные носители. Так, власти рассматривают предложение нижегородского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) включить телебашню в перечень рекламных конструкций. По задумке вещателей, 180-метровая вышка с помощью подсветки сможет рекламировать крупные бренды и события. Участники рынка полагают, что телебашня позволит размещать лишь имиджевую рекламу крупных брендов, но те постепенно отказываются от такого формата.



Нижегородская мэрия подготовила проект поправок к правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций для формирования благоприятной архитектурной и информационной среды и сохранения историко-градостроительного облика города. Соответствующий проект постановления №119 сейчас проходит оценку регулирующего воздействия. Документ вводит ограничения на размещение рекламных конструкций в зависимости от городской территории и предлагает внедрить несколько новых носителей. Почти все существующие рекламные конструкции разрешены в спальных районах, на выезде из города и вдоль крупных дорожных развязок. Однако в историческом центре Нижнего Новгорода агентствам предлагают ограничиться лайтбоксами, указателями и скамейками с рекламными модулями и афишными стендами, а в Нижегородском кремле любые виды носителей будут запрещены. Предложения затрагивают, в частности, фасадную рекламу. В пояснительной записке к проекту сказано, что конструкции с информацией о продукции и услугах потребрынка негативно влияют на внешний архитектурный облик города, поскольку представляют собой носители малого формата, хаотично размещенные на фасадах зданий. Поэтому размещать такую рекламу предлагается только на фасадах нежилых зданий после согласования дизайн-проекта с мэрией.

Одновременно поправки к правилам установки рекламных конструкций вводят два новых носителя. Одним из них станут рекламные стенды — отдельно стоящие двухсторонние конструкции малого формата, которые будут устанавливать на тротуарах или рядом с ними. Такие носители размерами 1,6 х 1,6 м позволят размещать не только рекламу, но и частные объявления. Очевидно, с их помощью администрация намерена бороться со стихийной расклейкой объявлений на столбах и стенах домов. Другим носителем предлагается сделать телебашню филиала ФГУП «РТРС "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр"». Построенную в 1957 году телевышку высотой 180 м уже использовали в преддверии ЧМ-2018, оборудовав ее подсветкой и назвав Волго-Окским маяком. Во время футбольного чемпионата башню окрашивали в цвета национальных сборных, на день России и Нижнего Новгорода — в российский триколор. Весной телевышка с помощью подсветки рекламировала фестиваль аудиовизуального искусства Intervals.

Собеседники “Ъ-Приволжья” на рекламном рынке Нижнего Новгорода отмечают, что в силу специфики конструкция башни неудобна как рекламный носитель. «Единственным вариантом может быть брендирование с помощью подсветки, но целесообразность использования такой конструкции вызывает сомнения», — говорит один из рекламных операторов. Местные компании ориентированы, скорее, на привычные билборды вдоль дорог, а в условиях падения рынка клиенты рекламных агентств сокращают бюджеты и выбирают более экономные варианты продвижения в интернете. Директор рекламного агентства «Стронга» Светлана Гонова считает, что телебашня, скорее, позволит размещать имиджевую рекламу, которую в сегодняшних рыночных условиях могут позволить себе лишь крупные бренды. «Но и они сегодня сосредоточены, скорее, на узкоспециализированном маркетинге для той или иной целевой аудитории. Имиджевую рекламу в Нижнем Новгороде можно сосчитать на пальцах. Например, довольно долго на одной из высоток набережной Федоровского размещался Samsung», — рассуждает госпожа Гонова. По ее словам, наружную имиджевую рекламу в Нижнем Новгороде в основном размещают компании телекома, а автомобильные бренды в массе предпочитают размещаться в Москве.

Директор филиала ФГУП ­РТРС Михаил Небольсин соглашается с рекламщиками. По его словам, конструкция башни не совсем удобный формат и позволяет размещать лишь логотипы, короткие слова или даты, поэтому реклама на телебашне будет, скорее, ситуативной. «­Однако это эксклюзивная услуга, которая пользуется успехом по предыдущим опытам размещения. Желание размещаться на телебашне изъявили торговые центры и брендовые магазины», — рассказал господин Небольсин. По его словам, с инициативой включения башни в перечень рекламных конструкций выступил именно Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр, хотя ожидания постоянных крупных заработков от размещения рекламы у дирекции невысоки.

Роман Рыскаль