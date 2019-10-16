«Неварь» добавляет в зерно молоко

Анонсированный курскими властями курс на увеличение производства молочного сырья в регионе начинают поддерживать непрофильные сельхозорганизации. Курско-рязанская растениеводческая компания «Неварь» планирует построить к 2020 году в Дмитриевском районе молочный комплекс за 2,5 млрд руб. Успех проекта будет зависеть от наличия гарантированного канала сбыта, отмечают эксперты, предупреждая о предстоящих убытках в первые годы работы фермы.

О намерениях ООО «Неварь» возвести в Курской области молочно-товарный комплекс на 1,2 тыс. голов дойного стада сообщили в администрации региона. Ферма должна быть построена до конца 2020 года, предполагаемый объем инвестиций — 2,5 млрд руб.

Гендиректор компании Владимир Глотов не стал дополнительно комментировать параметры проекта, отметив, что он находится на стадии предварительной проработки. Еще обсуждаются, по его словам, и рынки сбыта, и возможный участок для размещения объекта. Комплекс на 1,2 тыс. голов дойного стада может производить около 10 тыс. т молока в год, но этот показатель колеблется в связи с разницей надоя на одну корову. К примеру, агропромышленный холдинг «Мираторг» на курской агрофирме «Благодатенской» (1,7 тыс. коров) производит около 9 тыс. т молока в год. Но основной задачей этой компании является не производство молока, а откорм молодняка молочного скота для последующего производства розовой телятины.

ООО «Неварь» занимается выращиванием зерновых в Курской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в одноименном селе в Дмитриевском районе в 2008 году. Уставный капитал — 5,4 млн руб. Выручка из года в год стабильно растет и в 2018-м составила 435,8 млн руб. При этом ежегодно растет и убыток, составивший в 2018 году 148,2 млн руб. Часть имущества компании находится в залоге у банка «Авангард». Учредитель — Александр Громов. Ему также принадлежат растениеводческое ООО «Коробкино» (зарегистрировано в том же районе) и активы в Рязанской области — растениеводческое хозяйство, элеватор и два охотхозяйства. В 2016 году «Неварь» запустила в селе Бычки Дмитриевского района зерносушильный комплекс и склады стоимостью 344 млн руб.

В последнее время в Курской области был заявлен целый ряд молочных проектов. Наибольшие надежды власти связывают с «Эконивой» Штефана Дюрра. Компания уже начала строить в Солнцевском районе комплекс на 3,3 тыс. голов дойного стада мощностью более 36 тыс. т молока в год за 3 млрд руб. Также «Эконива» рассчитывает построить в регионе еще два схожих объекта, что должно позволить значительно увеличить производство молока в субъекте к уровню 2018-2019 годов. По словам губернатора Романа Старовойта, перед регионом стоит задача достичь к 2025 году производства 353 тыс. т молока в хозяйствах всех категорий, из которых около 100 тыс. т должны дать предприятия «Эконивы». По данным Курскстата, в 2018 году в регионе в хозяйствах всех категорий было произведено 289,9 тыс. т молока, но в крупных и средних сельхозорганизациях (их статистика традиционно наиболее достоверна) — только 141,4 тыс. т.

Капитальные затраты только непосредственно на строительство молочно-товарного комплекса могут варьироваться от 400 тыс. до 900 тыс. руб. на голову дойного стада, оценивал руководитель проектов практики АПК АО «НЭО Центр» Максим Щелыванов. Собеседник “Ъ-Черноземье” в «Экониве» оценил среднюю стоимость капитальных затрат на комплекс в 2019 году на уровне 710-720 тыс. руб. на голову — это примерно 70% общих затрат на ферму, остальные 30% приходятся на скот и технику. Таким образом, проект ООО «Неварь» мог бы быть построен примерно за 1,2 млрд руб., но эта сумма не учитывает того, что компания хочет войти в отрасль впервые: у нее еще нет отлаженной логистики, земельного участка с минимальной инфраструктурой и собственного производства кормов для животных.

Бывший руководитель ОАО «Молоко» (управляет крупнейшим независимым молокозаводом в Воронежской области) Василий Остроушко отмечает, что компания-новичок в молочной отрасли с одной фермой может столкнуться с неокупаемостью комплекса: сторонние переработчики не всегда готовы брать молоко по цене производителя из-за устоявшихся невысоких цен на готовую продукцию — в частности, на сухое молоко и масло (оно испытывает ценовое давление со стороны фальсификата). В этих условиях компании-производителю молока нужно будет наладить стабильный канал сбыта, подчеркивает господин Остроушко. Кроме того, при строительстве и даже в первые годы работы молочного комплекса финансовые затраты компании, которая и без этого генерирует убытки, могут значительно вырасти. По оценке коммерческого директора «Эконивы» Сергея Ляшко, сейчас себестоимость молока компании на работающих несколько лет комплексах составляет 22,7 руб., но в первый год работы нового комплекса — 37 руб. К моменту выхода комплекса на проектную мощность убыток на одну голову достигает 80 тыс. руб., подчеркивал господин Ляшко. Для комплекса на 1,2 тыс. голов, таким образом, убыток до момента выхода на проектную мощность может составить около 100 млн руб.

Олег Мухин