Скандального экс-майора полиции Алексея Дымовского поместили в СИЗО Новороссийска

Бывшего майора полиции Алексея Дымовского, у которого в автомобиле обнаружили 1,6 кг тротила, задержали в порядке ст. 195 УПК РФ. В настоящее время, по данным источников, он помещен в СИЗО № 3 города Новороссийска. Сотрудники полиции проводят в отношении него следственные действия с целью выяснения обстоятельств появления у экс-полицейского взрывчатого вещества. Вероятно возбуждение уголовного дела.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Алексей Дымовский записал и выложил в Сеть видео, на котором сообщил, что три года назад нашел в одном из оврагов близ Новороссийска тротил, патроны, марихуану и прочие вещественные доказательства, у которых якобы вышел срок давности и они были выброшены туда сотрудниками полиции. Экс-майор также говорит, что хотел использовать взрывчатку, чтобы «привести народ к власти, чтобы народ нашей могучей страны жил счастливо, а не довольствовался нищенскими подачками нашей элиты», но сейчас передумал и решил сдать его в полицию. Но так как он якобы предполагал, что его задержат раньше, то записал это видеообращение накануне своего отъезда.

Прославился господин Дымовский в 2009 году, когда записал и выложил в Сеть видеообращение к Владимиру Путину, где подверг критике полицию Новороссийска. После этого его уволили из полиции и якобы подвергли преследованию. По данным источников, майора уволили за другие поступки, порочащие честь мундира.

Дмитрий Михеенко