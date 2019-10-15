Из гаражей выносят криминал

Администрация Саратова начала благоустройство территории в гаражном массиве Кировского района города и возле школы № 73, в которой училась погибшая девятилетняя Елизавета. В мэрии сообщили, что вчера городские службы приступили к уборке мусора, опилке деревьев. Ранее с требованием создать в каждом муниципалитете комиссию по проверке безопасности территорий школ и детских садов выступил губернатор области Валерий Радаев. Эксперты считают, что благоустройство территории не гарантирует безопасности для детей.

Вчера администрация Саратова приступила к благоустройству подхода к МОУ «СОШ № 73» в Кировском районе города и прилегающего к учебному заведению гаражного массива. Как сообщили „Ъ“ в мэрии, сотрудники городских предприятий опиливают и вывозят ветки, устанавливают освещение. Сам гаражный массив, как пояснили в администрации, пока никто ликвидировать не планирует, так как вся недвижимость находится в собственности.

Поводом к наведению порядка на подходе к школе № 73 стало убийство на прошлой неделе ученицы третьего класса Елизаветы. Примерно в 7:30 она вышла из дома одна и направилась к школе, но на занятия не попала. Поиски продолжались более суток. По данным саратовского отделения ПСО «Лиза Алерт», координировавшего действия волонтеров, в поисковой операции участвовали не менее 3 тыс. горожан.

Тело ребенка обнаружили 10 октября в одном из гаражей, мимо которых она ходила в школу. О том, где находится убитая девочка, сообщил 35летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в преступлении. Он арестован решением Энгельсского районного суда. На следствии господин Туватин заявил, что в момент, когда Лиза проходила мимо, он находился в гараже, который он самовольно захватил. С его слов, ребенок поинтересовался, его ли это гараж, он испугался разоблачения и задушил ее. Похороны школьницы состоялись в минувшее воскресенье в Петропавловском храме в Ленинском районе Саратова. Панихида прошла в отдалении от места проживания ребенка из соображений безопасности. На прощание пришли не менее 1 тыс. горожан.

Поскольку путь к школе, в которой училась Елизавета, проходил через захламленный гаражный массив, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил заместителю председателя правительства региона Сергею Наумову создать в каждом муниципалитете комиссию, которая должна проверить безопасность подходов к школам и детским садам.

Вчера в саратовской мэрии прошло совещание по проблеме безопасности детей. Председатель комитета по образованию Лариса Ревуцкая заявила, что для каждого ребенка будет разработан индивидуальный маршрут от дома до школы и назад, который школьнику будет запрещено нарушать. «В случае если он отклонился от курса, от родителей должно последовать объяснение, почему это случилось. Если школьник по той или иной причине вынужден будет изменить маршрут (например, он захочет зайти к бабушке или в магазин, или немного пройтись с друзьями), то родители обязаны письменно уведомить школу об этом»,— заявила госпожа ­Ревуцкая.

Начальник управления МВД РФ по Саратову Андрей Чепурной заявил, что полиция более серьезно займется гаражными кооперативами, в которых, по его словам, часты кражи, ведется незаконная торговля, в том числе алкоголем. «Нужно провести обследование гаражных кооперативов, сделать освещение и видеонаблюдение. Это позволит исключить проникновение посторонних лиц»,— отметил полковник ­Чепурной.

Глава Саратова Михаил Исаев призвал избавиться от зеленых насаждений. «Я дал задание — чтобы никакой поросли не было. Требую от служб благоустройства выпиливать все. Чтобы каждая улица просматривалась с одного конца до другого. Тогда не появится ни у кого мотивация сидеть в траве, за кустами, деревьями, сидеть распивать и так далее»,— отметил господин Исаев.

Председатель комиссии по безопасности, взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов Общественной палаты Саратовской области Владимир Незнамов считает, что благоустройство территории — не совсем то, чем должны заниматься власти в сложившейся ситуации. «Очень хорошо, что они наведут там порядок, уберут заросли, но есть масса других мест, где это могло произойти: машины, подъезды и прочее. Благоустройство территории не является гарантией безопасности»,— отмечает господин Незнамов. По его мнению, было нарушено взаимодействие между силовыми структурами, полиция не воспользовалась информацией ФСИН, согласно которой, несколько раз судимый, в том числе за изнасилования, Туватин не встал на путь исправления. У участкового же, по его мнению, не было возможности контролировать находящихся на подведомственной территории бывших заключенных из-за обилия «бумажной работы».

Сергей Петунин