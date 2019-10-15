В Уфе проходят обыски у волонтеров штаба Алексея Навального

Оперативники сегодня проводят обыски у волонтеров уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального — Ольги Комлевой, Александры Масловой и Альберта Гаскарова, депутата Русско-Юрмашского сельсовета. О проведении обысков Ольга Комлева сообщила на своей странице в социальной сети Facebook. По ее информации, они начались около 9 ч утра и продлились около трех часов. Из квартиры оперативники изъяли ноутбук и жесткий диск, где находились необходимые в работе материалы, сообщила Ольга Комлева. Активистка неоднократно участвовала в акциях штаба Алексея Навального. Александра Маслова работала наблюдателем на выборах 8 сентября.

По информации «Эха Москвы в Уфе», обыски прошли также у бывшего сотрудника уфимского штаба Кирилла Матвеева. Они начались в 8:25 ч.

По данным СМИ, обыски у сторонников Алексея Навального сегодня проходят в ряде городов, в том числе Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Ижевске, Самаре, Владивостоке.

В сентябре прошли обыски дома у руководителя уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой, юриста Федора Телина и в самом штабе. Следователи СКР также допросили их в качестве свидетелей по уголовному делу об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией, созданным Алексеем Навальным. Дело находится в производстве центрального аппарата СКР, в регионах, где развернуты штабы оппозиции, работают собственные следственные группы.

Ирина Самойлова