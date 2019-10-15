Главные новости к утру 15 октября

На фоне военной операции Турции в Сирии США ввели санкции в отношении турецких Министерства энергетики, Министерства обороны и нескольких высокопоставленных чиновников. Цель наложенных ограничительных мер — заставить Анкару свернуть наступление и вернуться к мирному урегулированию конфликта. О расстановке сил на севере Сирии

В Лондоне прошла церемония вручения Букеровской премии по литературе за 2019 год. Лауреатами стали сразу две писательницы: канадка Маргарет Этвуд за роман «Заветы» и британка Бернардин Эваристо за роман «Девушка, женщина, все остальное». О лауреатах и номинантах

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном варианте урегулирования конфликта в Донбассе. По его мнению, если не идти по пути выполнения «формулы Штайнмайера», то необходимо урезать треть бюджета Украины, запланированного на социальные выплаты, и направить его на мобилизацию армии. О протестах на Украине, вызванных подписанием «формулы»

В Приморье произошел взрыв и обрушились перекрытия пятиэтажного жилого дома. В результате обрушения погибла женщина. По предварительным данным, в здании взорвался водонагреватель. По факту смерти жительницы дома возбуждено уголовное дело.

США не выдали визы 18 российским дипломатам, которые должны были принять участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее было известно о 13 невыданных визах. 15 октября профильный комитет ООН обсудит «визовую» проблему на закрытом заседании. О визовом скандале

О предстоящих 15 октября событиях читайте в анонсах “Ъ”.