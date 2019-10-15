Главные анонсы 15 октября

В Объединенные арабские эмираты с визитом прибудет президент России Владимир Путин. На встречах с руководством страны будет обсуждаться ситуация в Сирии, Ливии, Йемене и зоне Персидского залива.

В Мытищах (Московская область) на Федеральном военном мемориальном кладбище состоятся прощание и похороны космонавта Алексея Леонова, который первым в мире совершил выход в открытый космос. Чем известен космонавт

В Москве следствие предъявит новое обвинение участнику несанкционированной акции 27 июля программисту Айдару Губайдулину. В новой редакции обвинение сводится к тому, что в ходе митинга 27 июля господин Губайдулин «умышленно, желая применить насилие к исполнителю власти» бросил пластиковую бутылку «с неустановленной жидкостью» в сторону полицейского. Интервью с Айдаром Губайдулиным

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на приговор получившему 13 лет колонии за взяточничество бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. О приговоре

В Вашингтоне адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани предоставит Конгрессу документы, связанные с разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот же день документы по Украине представят вице-президент Майк Пенс и глава Пентагона Марк Эспер.

Напомним, Демократы считают, что в ходе телефонного разговора между американским и украинским президентами в июле 2019 года господин Трамп предложил господину Зеленскому начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына главного соперника главы Белого дома на предстоящих президентских выборах Джо Байдена. Это стало поводом для инициирования процедуры импичмента президенту США. О ситуации

В Нью-Йорке (США) запланирована презентация новых продуктов компании Google. Как ожидается, будут представлены смартфон Pixel 4, ноутбук Pixelbook 2, новые колонки Google Assistant и другие устройства.