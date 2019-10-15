Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе. По его мнению, если не идти по пути выполнения «формулы Штайнмайера», то необходимо урезать треть бюджета Украины, запланированного на социальные выплаты, и направить его на мобилизацию армии.

«Формула Штайнмайера», названная по имени бывшего главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

«Я уже говорил нашим депутатам: если они серьезно к этому относятся (отказу от "формулы Штайнмайера".— “Ъ”), тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию и стараемся защитить себя без мирного процесса»,— сказал министр иностранных дел Украины (цитата по «Страна.ua»).

По словам господина Пристайко, правительство должно выбрать из имеющихся возможностей решения проблемы и предложить народу наиболее целесообразный вариант.

Напомним, подписание в начале октября «формулы Штайнмайера» вызвало волну массовых протестов на Украине. Участники акции настаивают на необходимости отказаться от отвода войск с линии разграничения, не допустить предоставления особого статуса отдельным районам Луганской и Донецкой областей и гарантировать включение в переговорную повестку дня вопроса о возвращении Крыма.

О перспективах протестных акций на Украине и позиции власти — в материале “Ъ” «“Майданский формат” не просматривается».

О будущем «формулы Штайнмайера» — в материале “Ъ” «Еще не вече».