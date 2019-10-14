Задержан активист, которого СМИ называли организатором массовых беспорядков 27 июля

В Москве задержали 19-летнего активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл организатором массовых беспорядков в Москве 27 июля. Брат господина Кулинича Всеволод сообщил «Медиазоне», что утром 14 октября к ним с обыском пришло около десяти сотрудников правоохранительных органов. Причиной следственных действий силовики назвали статью о массовых беспорядках.

Брат задержанного Всеволод Кулинич — “Ъ FM”: Сегодня где-то часов в 6–7 к нам пришли домой где-то человек шесть, не считая силовиков. Пришли домой, говорят, ваш брат обвиняется в статье о массовых беспорядках. Я не помню, как она называется. Обыскали весь дом и забрали лишь телефон вместе с СИМ-картой.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли технику, обыскали квартиру и составили протокол об изъятии. После обыска Дэнни Кулинича увезли в центральное управление Следственного комитета России (СКР). Координатор «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко сообщила в Twitter, что господин Кулинич находится в статусе подозреваемого.

Telegram-канал Baza указывает, что следователи также пришли с обысками к 20-летнему Владимиру Емельянову, 27-летнему Максиму Мартинцеву и 34-летнему Егору Лесных. Их подозревают в применении силы к сотрудникам полиции и Росгвардии на улице Рождественка во время одной из акций протеста минувшего лета. Сразу после обыска господа Емельянов, Мартинцев и Лесных были доставлены на допрос в СКР. Проект «ОВД-Инфо» сообщает, что обыски прошли и у участника акции 10 августа Андрея Баршая, он также был задержан.

31 июля на РЕН ТВ вышел сюжет, в котором Дэнни Кулинич был назван организатором массовых беспорядков в Москве 27 июля. Утверждалось, что он якобы шел во главе колонны протестующих и указывал им, куда идти, «постоянно сверяясь с сообщениями в телефоне». В беседе с «Дождем» господин Кулинич назвал сюжет РЕН ТВ наглой, беспрецедентной ложью.

Напомним, летом в столице прошло несколько акций в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу и против политических репрессий. На каждой из первых двух акций, 27 июля и 3 августа, было задержано более тысячи человек. Несколько человек было приговорено к реальным срокам.

Подробнее о протестах и их последствиях — в публикациях “Ъ”.