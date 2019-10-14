Кремль: Россия не будет обсуждать Крым в «нормандском формате»

Москва не будет обсуждать тему Крыма в «нормандском формате» (РФ, Украина, ФРГ и Франция), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 10 октября во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что для него «нормандский формат» — «это еще и возможность возвращения вопроса Крыма».

При этом господин Песков отметил, что в Москве «внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Зеленского, особенно теми, которые касаются процесса урегулирования на юго-востоке Украины, Минских договоренностей и так далее, сделанными им в ходе пресс-марафона».

«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то об этом не может быть и речи. Этот вопрос был закрыт в свое время, причины этого хорошо известны, предтеча этого так же хорошо всем известна и какие-либо иные обсуждения, в иных форматах, в каких-либо форматах невозможны»,— сказал господин Песков.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Из-за этого против России ввели санкции США, страны ЕС и другие государства, считающие Крым частью Украины.