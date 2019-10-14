Сменился начальник СИЗО «Матросская Тишина»

Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская Тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, господин Пастушенко уже приступил к работе.

До Виктора Пастушенко начальником «Матросской Тишины» был Сергей Поздеев. Он был назначен на эту должность в феврале 2018 года после того, как в следственном изоляторе было выявлено несоответствие условий содержания заключенных в «Матросской Тишине» законодательно установленным нормам.

Подробнее о скандале вокруг «Матросской Тишины» — в материале “Ъ” «"Матросской Тишине" громко аукнулись VIP-камеры».