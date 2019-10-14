Калининграду урежут субсидии

Федеральное финансирование госпрограммы развития Калининградской области до 2025 года в ближайшие три года будет сокращено на 75 млрд руб. в основном за счет урезания бюджетной компенсации областным предприятиям, теряющим доходы из-за произошедшей в 2016 году отмены ряда таможенных льгот для резидентов калининградской особой экономической зоны. Одновременно с урезанием финансирования предлагается корректировка целевых показателей госпрограммы — в частности, по убыли населения, числу высокопроизводительных рабочих мест и росту реальных зарплат.

Минэкономики подготовило корректировки к государственной программе развития Калининградской области до 2025 года — проект соответствующего постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru. Изменения синхронизированы с проектом закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, к рассмотрению которого сейчас приступает Госдума. Калининградскую область в целом на трехлетку ожидает сокращение федерального финансирования на 75,1 млрд руб.— с 242,6 млрд руб. до 167,5 млрд руб. Конкретно на 2020 год оно сокращается с 76,9 млрд руб. в действующей версии госпрограммы до 58,5 млрд руб.

В пояснительной записке к проекту бюджета указано, что в основном урезание финансирования происходит за счет сокращения трат на основное мероприятие программы — субсидирование предприятий Калининградской области.

Оно, в свою очередь, связано с «уточнением оценки поступлений доходов бюджета от ввозных таможенных пошлин, уплаченных резидентами калининградской особой экономической зоны (ОЭЗ)».

Напомним, с 1 апреля 2016 года в связи с обязательствами России перед ВТО беспошлинный вывоз на рынок ЕАЭС продукции, переработанной на территории калининградской зоны с использованием импортных товаров, был прекращен — это фактически лишило область значительной части доходов. В рамках подготовки к так называемой проблеме 2016 года и была разработана эта госпрограмма, призванная в том числе компенсировать региону потерю таможенных льгот. Отметим, что для Калининградской области урезание финансирования неожиданностью не стало: на прошлой неделе глава региона Антон Алиханов уже говорил о таких планах Белого дома. Впрочем, тогда он сообщил, что областное правительство совместно с Минэкономики ведет с Минфином переговоры о возможности увеличения финансирования на 2020–2022 годы.

В содержательной части госпрограммы Минэкономики предлагает пересмотреть ее отдельные целевые показатели. К их числу добавляются такие новые цели, как сокращение естественной убыли населения до 0,3%, увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (до 149 тыс. человек), рост уровня реальной среднемесячной зарплаты к 2025 году на 25,6% к уровню 2017-го.

Пересматривает Минэкономики и прогноз роста инвестиций в основной капитал — до 102,2 млрд руб. в текущих ценах к 2025 году. Впрочем, в 2019 году ведомство отмечает некоторое снижение инвестиций — до 75,8 млрд руб. с 92,5 млрд руб. в 2018-м. Объясняется это высокой базой двух предыдущих лет, а также завершением проектов к чемпионату мира по футболу и инфраструктурных проектов в сфере энергетики (отмечается, что снижение инвестиций за шесть месяцев в сопоставимых ценах составило 42,4% к уровню первого полугодия 2018 года).

Евгения Крючкова