Лидеры протестующих в Эквадоре согласились на предложение президента пойти на диалог

Лидеры протестов в Эквадоре приняли предложение президента страны Ленина Морено пойти на прямой диалог, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, сообщает Конфедерация коренных национальностей в Twitter.

«После обсуждения со всеми общинами, организациями, представителями коренных народов и общественных движений мы решили принять участие в прямом диалоге с Морено об отмене или пересмотре указа 883 (об отмене субсидий на топливо—“Ъ”)»,— говорится в заявлении (перевод по ТАСС).

Как стало известно позднее, президент Эквадора решил пересмотреть указ об отмене субсидий на топливо, который стал причиной массовых протестов. Об этом сообщил мэр Киото по итогам встречи с главой государства, передает «РИА Новости».

Напомним, массовые протесты, переросшие в некоторых городах страны в беспорядки, начались после решения президента отменить субсидии на дизельное топливо и бензин. После подписания указа цены на них выросли более чем на 120%. Тогда же работники сферы транспорта объявили забастовку по всей стране, а манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали. Власти страны ввели режим чрезвычайного положения, число задержанных превысило 500.