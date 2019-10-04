Президент Эквадора объявил режим ЧП из-за протестов

Президент Эквадора Ленин Морено ввел в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за протестов. Недовольство граждан вызвали принимаемые властями экономические меры. В частности, с 3 октября отменены субсидии на дизельное топливо и бензин, что привело к росту цен. В ответ на это представители профсоюзов анонсировали протестные акции.

Господин Морено заявил, что режим ЧП объявляется для защиты порядка и безопасности граждан, а также «контроля над теми, кто хочет вызвать хаос». «Мы не будем поддаваться шантажу и будем действовать в соответствии с законом»,— говорится в заявлении президента Эквадора, опубликованном в его аккаунте в Twitter.

Как пишет газета El Comercio, режим ЧП предполагает мобилизацию в вооруженных силах и национальной полиции Эквадора «для координации усилий по поддержанию порядка». Кроме того, в стране ограничено проведение общественных собраний, будут отменены все спортивные мероприятия.

По данным издания, в ходе протестов пострадали девять человек, 18 были задержаны. Самые активные демонстрации проходили в историческом центре страны Кито. Протестующие закидывали полицейских камнями, палками и бутылками, полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Ранее власти Эквадора также объявили о планах покинуть Организацию стран—экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года. Это решение в Эквадоре объяснили «проблемами с бюджетной устойчивостью».