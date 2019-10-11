Задержан бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров

Сотрудники Следственного комитета России и ФСБ задержали бывшего министра внутренних дел Ингушетии (2002-2003) и сопредседателя Ингушского национального конгресса Ахмеда Погорова в Карабулаке. Он находился в розыске за организацию беспорядков и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов после мартовских оппозиционных митингов в республике.

По данным “Ъ”, силовики нашли господина Погорова в его родовом доме. Для его задержания была проведена целая операция с использованием силовых подразделений.

Господин Погоров был объявлен в розыск после того, как вечером 26 марта участники митинга оппозиции в Магасе отказались расходиться, а утром следующего дня устроили столкновения с полицией. В стычках пострадали с десяток полицейских. В видеообращении, с которым господин Погоров выступил на следующий день, столкновения были названы провокацией. Он пообещал возместить ущерб пострадавшим, однако вскоре сам оказался в розыске за организацию беспорядков и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, причиной протестов в Ингушетии стало то, что 26 сентября 2018 года главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым (на тот момент) и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о пересмотре границы между двумя республиками. Инициативная группа просила провести референдум по этому вопросу, но избирательная комиссия Ингушетии дважды ей отказала. Российский конгресс народов Кавказа (РКНК) обратится в администрацию президента РФ с просьбой создать специальную комиссию по урегулированию ситуации в Ингушетии.

О том, как лидеров ингушской оппозиции проверяли на экстремизм — в материале “Ъ” «Ингушских активистов заслушали в полиции».

О ситуации вокруг границы Ингушетии и Чечни читайте в материале “Ъ” «Административную границу доводят до Старой площади».

Муса Мурадов, Николай Сергеев