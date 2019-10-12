«Зенит» отпустил гранда

В пятницу два российских клуба провели домашние матчи в регулярном чемпионате Евролиги. «Зенит» принимал в Санкт-Петербурге «Барселону» и потерпел второе подряд поражение — 63:87. А вот «Химки» переиграли «Басконию» со счетом 79:76, одержав вторую победу в турнире.

Если противостояние «Химок» и «Басконии» во втором туре Евролиги носило в общем-то рядовой характер, то визит «Барселоны» в Санкт-Петербург стал большим событием для дебютанта турнира «Зенита». И пусть в последние годы каталонский клуб неудачно выступал на европейской арене, его имя по-прежнему звучит громко и является серьезным раздражителем, а сейчас он и вовсе сделал все, чтобы вернуться на передовые позиции. «Барса» заметно усилила и без того достаточно солидный состав, пригласив, в частности, экс-защитника краснодарского «Локомотива» Малкольма Дилейни, Кори Хиггинса из ЦСКА, а главное — Николу Миротича, пять лет отыгравшего в Национальной баскетбольной ассоциации. На данный момент черногорец с испанским паспортом считается самым высокооплачиваемым игроком в Европе, чья зарплата, по разным источникам, составляет от €4 млн до €5 млн за сезон.

На старте Евролиги каталонцы уверенно разобрались в гостях с финалистом прошлого розыгрыша «Анадолу Эфес» (74:64). У «Зенита», напомним, дебют получился провальным — скромной «Альбе» он уступил на выезде с разницей 20 очков (65:85), потеряв к тому же из-за травм Густаво Айона и Андрея Зубкова. Однако недавняя победа в Единой лиге ВТБ над ЦСКА (82:79) вселила в петербуржцев оптимизм, и они с энтузиазмом ждали приезда испанского гранда. «"Барселона" в Питере — когда такое было? Будет нереальный баскетбол»,— сказал в интервью клубному сайту защитник Антон Понкрашов. К слову, вместе с «Барсой» в Санкт-Петербург приехал президент Евролиги Жорди Бертомеу.

Хозяева без какой-либо робости начали матч с одним из главных фаворитов турнира и выиграли первую четверть, пусть и с минимальным перевесом — 20:19. Половину очков «Зенита» набрал Евгений Воронов, тогда как у гостей солировал отнюдь не Миротич, а чемпион мира 2019 года со сборной Испании Виктор Клавер, принесший своей клубной команде восемь баллов. Во втором периоде дальним попаданием отметился еще один ветеран петербуржцев Антон Понкрашов, однако затем последовал рывок «Барселоны» 8:0, после чего она постоянно вела в счете. Правда, дальше чем на шесть очков сине-бело-голубые ее не отпускали, а в концовке подобрались максимально близко после «трехи» Тима Абромайтиса. В итоге каталонцы, причем в основном усилиями бывшего игрока «Зенита» Кайла Курича, выбившего за короткий промежуток времени «десятку», сумели создать к большому перерыву совсем незначительный отрыв — 43:40.

В третьей четверти хозяева долго не давали сопернику забить и даже вышли вперед, но трудности в нападении испытывали и они. В этом отрезке была зафиксирована ничья 16:16, тем самым «Барселона» сохранила трехочковое преимущество — 59:56. В четвертом периоде она увеличила его до восьми баллов, когда из-за дуги снова попал Курич. «Зенит» продолжал сражаться и самоотверженно защищался, сдерживая мощную атаку противника. И все-таки более высокий класс исполнителей испанского топ-клуба сказался. За пять минут до конца основного времени гости оторвались на 11 очков и уже без нервов довели матч до убедительной победы с разницей «плюс 24» — 87:63. У них наконец-то разбросался Миротич, добравшийся до отметки 17 баллов, хотя вне конкуренции по результативности был Курич с 24 очками. Что интересно, у «Зенита» лучшим бомбардиром так и остался Воронов, все свои мячи забросивший еще в стартовой десятиминутке.

Параллельно в Мытищах «Химки» зарубились с «Басконией». «Это очень неудобный соперник, играющий в быстрый испанский баскетбол, а у нас есть проблемы с травмами, и мы никак не можем собраться в полном составе»,— говорил перед матчем главный тренер подмосковного клуба Римас Куртинайтис. Недавно командный лазарет химчан пополнили еще и Стефан Йович с Егором Вяльцевым. Впрочем, глубина скамейки и прежде всего присутствие на площадке Алексея Шведа позволяли им рассчитывать на положительный результат. С огромным трудом, но хозяева его добились — 79:76. 21 очко в активе Шведа, 18 и 17 соответственно добавили в чужую корзину Янис Тимма и Джереми Эванс. Кроме того, полезно сыграл Девин Букер, закончивший встречу с 14 баллами.

Александр Ильин