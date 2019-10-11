В Демократической Республике Конго начались волнения после крушения Ан-72

На улицы Киншасы (столица Демократической Республики Конго, ДРК) после авиакатастрофы Ан-72 вышли сотни сторонников президента страны Феликса Чисекеди, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Протестующие перекрыли дороги и жгли автомобильные покрышки на проезжей части, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Митингующие считают, что крушение самолета связано с неудачной попыткой государственного переворота против господина Чисекеди. В попытке они обвиняют бывшего президента Жозефа Кабилу, который ушел со своего поста в январе этого года после 18 лет правления.

Ан-72 ВВС ДРК разбился на востоке страны, связь с ним была потеряна через час после взлета. На борту самолета находились восемь человек, среди которых — сотрудники администрации президента страны Феликса Чисекеди и его личный водитель. В посольстве России в ДРК сообщили, что среди восьми человек, находившихся на борту судна, были россияне. Как рассказали в Управлении гражданской авиации ДРК, самолет осуществлял логистическую поддержку перемещениям президента. Ан-72 совершал полет из Гома в Киншасу.