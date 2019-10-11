На разбившемся в Демократической Республике Конго Ан-72 были россияне

В Демократической Республике Конго (ДРК) разбился военно-транспортный самолет Ан-72. В посольстве России в ДРК сообщили, что среди восьми человек, находившихся на борту судна, были россияне.

«Мы подтверждаем, что среди членов экипажа были российские граждане, на данный момент мы уточняем их фамилии и точное число»,— сказали ТАСС в посольстве.

Ан-72 ВВС ДРК разбился на востоке страны, связь с ним была потеряна через час после взлета. На борту самолета находились восемь человек, среди которых — сотрудники администрации президента страны Феликса Чисекеди и его личный водитель. Как сообщили в Управлении гражданской авиации ДРК, самолет осуществлял логистическую поддержку перемещениям президента. Ан-72 совершал полет из Гома в столицу государства Киншасу. Причины аварии пока неизвестны.