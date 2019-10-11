Продажи новых автомобилей в России в сентябре снизились При этом рынок подержанных автомобилей продолжает расти.

По итогам сентября продажи новых автомобилей в России снизились.

По данным аналитического агентства «Автостат» в сентябре было продано всего 145 000 новых машин. Рецессию на российском автомобильном рынке связывают с падением спроса, ростом цен на автомобили, а также отсутствием роста доходов населения. Падение продаж по итогам 9 месяцев 2019 года составило 2 процента. Ситуацию не спасают даже государственные программы. Тему прокомментировал аналитик агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Рынок поддержанных автомобилей чувствует себя гораздо лучше. Он демонстрирует рост, начиная с 2016 года. Многие автодилеры сегодня рассматривают его в качество основного в своей деятельности.

Все эти факторы на сказываются лишь на рынке премиальных автомобилей. Здесь наблюдается рост. В сентябре объём российского рынка составил почти 14,5 тыс автомобилей.

Напомним, что несмотря на общее снижение рынков, продажи «ГАЗон NEXT» выросли на 23 процента по сравнению с прошлым годом. По итогам сентября автомобили, произведенные на ГАЗе, разошлись тиражом в 519 экземпляров.