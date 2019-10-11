В Белгородской области открылся мусоросортировочный комплекс за 1,5 млрд рублей

В Губкине Белгородской области местное ООО «Флагман» открыло комплекс по обращению с отходами, сообщила пресс-служба облправительства. В объем входят автоматизированный мусоросортировочный завод мощностью 250 тыс. т в год и полигон на площади 23,8 га (открыт еще в декабре 2016 года). Инвестиции в проект составили порядка 1,5 млрд руб., из них 803 млн руб. кредита от АО «МСП Банк». По словам управляющего партнера «Флагмана», полученный в ходе сортировки стеклобой, макулатура, металлолом, переработанные пластиковые бутылки, пластиковый гранулят планируется выпускать в объеме до 14 тыс. т в год и реализовывать заказчикам.

В компании “Ъ-Черноземье” уточнили, что комплекс уже работал в тестовом режиме, так как шли пусконаладочные работы, а официальный старт работы состоялся 10 октября. На комплекс поступают отходы из Губкинского и Старооскольского городских округов, в перспективе сюда будут вывозить мусор также из Прохоровского и Чернянского районов. Напомним, «Флагман» также стал резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Губкин» с проектом переработки полимерных отходов за 709 млн руб.

Александр Прытков