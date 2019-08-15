Сортировщик мусора стал резидентом ТОСЭР «Губкин»

Двенадцатым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Губкин» в Белгородской области стало ООО «Флагман», сообщила пресс-служба администрации Губкина. Компания намерена вложить в комплекс по переработке полимерных отходов и производство полимерного сырья для «рационального использования вторичных материальных ресурсов» 709 млн руб. В мае «Флагман» запустил автоматизированный мусоросортировочный комплекс мощностью 150 тыс. т в год, а также сейчас работает над второй очередью мусорного полигона сроком эксплуатации - 25 лет.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Флагман» зарегистрировано в Губкинском округе Белгородчины в декабре 2013 года. Основной вид деятельности – обработка вторичного неметаллического сырья. Уставный капитал – 10 тыс. руб. По итогам 2017 года выручка предприятия составила 1,1 млн руб., чистый убыток – 71 млн руб. Годом ранее при нулевой выручке «Флагман» отчитался о 5 млн руб. чистой прибыли. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. Гендиректор – Дмитрий Капров. 80% принадлежит Константину Подшивалову, еще 20% – Анне Кулаковской. Господин Подшивалов также владеет разными долям в ряде московских компаний, занимающихся управлением имуществом.

О том, кто еще может стать резидентом ТОСЭР, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Белгородчина сжижает газ».

Александр Прытков