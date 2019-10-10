Россия обыграла Шотландию в отборочном матче Евро-2020

Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Игра, проходившая на стадионе «Лужники» в Москве, закончилась со счетом 4:0. Голы забили Дзюба (57, 70), Оздоев (60), Головин (84).

В случае победы над командой Кипра 13 октября сборная России гарантирует себе путевку в финальную стадию чемпината Европы.

Российская сборная с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует команда Бельгии (21 очко), третья — сборная Кипра (10 очков).

Подробнее о матче с Шотландией — в публикации “Ъ” «Сборная России приближается к выходу».