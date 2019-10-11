Строительство «Звезды» вписали в приговор

В Приморье вступил в силу приговор по уголовному делу бывшего исполнительного директора холдинга «Владивосток девелопмент» Алексея Бойцова. Он получил шесть лет колонии общего режима за участие в легализации денежных средств, похищенных при строительстве верфи «Звезда» в городе Большой Камень. По версии следствия, всего было похищено 7,5 млрд руб., а руководителем преступного сообщества являлся экс-директор ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Игорь Борбот. В настоящее время он находится в США.

Как стало известно “Ъ”, Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу стороны защиты, оставил в силе приговор, вынесенный в июне текущего года Ленинским райсудом Владивостока Алексею Бойцову, деловому партнеру господина Борбота. Бывший исполнительный директор «Владивосток девелопмент» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 174 (легализация имущества, добытого преступным путем в составе организованной группы, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). В качестве наказания Алексей Бойцов получил шесть лет колонии общего режима. Адвокат подсудимого Сергей Ермаков отказался от комментариев, сообщив “Ъ”, что решение о возможности дальнейшего обжалования приговора будет принимать его клиент.

Известно, что Алексей Бойцов был депортирован из США в ноябре 2017 года, куда он уехал в июле 2014 года после возбуждения уголовного дела по факту хищения в особо крупном размере денежных средств, инвестируемых ОАО «Дальневосточный завод "Звезда"» в строительство верфи «Звезда». В августе 2014 года в отношении Бойцова было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), затем обвинение дополнилось еще рядом статей. После возвращения в Россию господин Бойцов был заключен под стражу, а 14 декабря 2017 года он написал явку с повинной, в которой подтвердил, что «совершал за вознаграждение незаконные банковские операции с денежными средствами, в том числе предназначенными для строительства верфи "Звезда"». 26 марта 2018 года Бойцов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, в соответствии с которым признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 174 УК РФ. Судя по всему, сторона защиты, направляя апелляционную жалобу, посчитала, что суд назначил излишне суровое наказание Алексею Бойцову, хотя тот сотрудничал со следствием.

Как следует из материалов суда, следствие считает, что в результате совместных и согласованных действий участников преступного сообщества из пяти человек, в состав которого помимо Бойцова входили Игорь Борбот и трое топ-менеджеров группы компаний RDS, в том числе руководитель этого холдинга Алексей Харис, «путем мошенничества похищено и присвоено не менее 7,5 млрд руб., предназначенных для строительства верфи "Звезда"». Проект строительства судоверфи реализуется на базе одноименного завода в Большом Камне (дальневосточный завод «Звезда», специализируется на ремонте атомных подлодок).

По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. «От имени ДЦСС в 2011–2013 годах заключались договоры с аффилированными Борботу компаниями, которым перечислялись значительные суммы, но строительство или не велось, или стоимость проведенных работ существенно завышалась»,— рассказывали ранее источники “Ъ” в правоохранительных органах. Фигурантам дела обвинения были предъявлены заочно, поскольку они уехали за границу. Также в заочном режиме суд их арестовал, обвиняемые были объявлены в розыск по линии Интерпола. В качестве обеспечительной меры возмещения ущерба были арестованы счета, недвижимость, а также ряд компаний, совладельцами которых являлись Игорь Борбот и его подельники. Среди них — «Михайловский бройлер», крупнейший производитель куриного мяса на Дальнем Востоке.

22 апреля 2016 года Игорь Борбот был арестован в Нью-Йорке иммиграционной и таможенной службой за нарушение иммиграционного законодательства США. Пока решался вопрос о его депортации, по некоторым данным, бизнесмен написал заявление о предоставлении ему в США убежища. Известно, что в ноябре 2016 года Борбот подал в нью-йоркский суд иск к ряду российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов, заявив, что его уголовное преследование якобы стало следствием того, что он в свое время отказался уступить долю в учрежденной им компании «Владивосток девелопмент».

Алексей Чернышев, Владивосток