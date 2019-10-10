MasterCard и НСПК будут развивать международные платежи

Американская платежная система MasterCard и Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором российской платежной системы «Мир», подписали соглашение о развитии трансграничных переводов с использованием системы быстрых платежей (СБП). Проектом займется рабочая группа, в которую войдут представители обеих компаний.

«Мы бы хотели, чтобы эти технологии были не только внутри страны, чтобы они становились трансграничными и выходили за пределы России. Поэтому мы бы хотели сегодня совместно с MasterCard объявить, что мы решили объединить свои усилия в предоставлении такого рода услуг»,— сказал глава НСПК Владимир Комлев (цитата по «Прайму»).

Система быстрых платежей была запущена 28 февраля 2019 года. В настоящее время к системе подключено 20 кредитных организаций, в том числе десять из 11 системно значимых банков уже подключились к СБП и активно работают в системе. При этом крупнейший банк РФ Сбербанк, несмотря на законодательные требования, так и не подключился к системе. Центральный банк России сообщал, что вынесет предписание об устранении нарушения Сбербанку, не подключившемуся в срок к СБП.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «СБП недополучила системной значимости».