Путин поддержал идею «колхозного» фонда для финансирования футбольных клубов

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по созданию отдельного фонда для «справедливого» финансирования спортивных клубов. По словам главы государства, это поможет избавиться от «соревнования кошельков», передает корреспондент “Ъ”.

«Это значит все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд и оттуда они справедливо распределятся по всем остальным командам. Я думаю, что такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня: соревнование кошельков происходит»,— отметил господин Путин.

Руководитель Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что такая идея должна быть тщательно проработана. Он обратил внимание, что сейчас компании и госкорпорации, которые участвуют в финансировании спортивных клубов, активно участвуют и в их управлении.

«Конечно, очень важный вопрос — создание такой системы управления, которая обеспечила бы эффективное и качественное использование этих средств, которые будут дальше из этого фонда отправляться на поддержку различных клубов»,— сказал господин Дюков.

Напомним, в июне РФС изучала вопрос о реформировании Российской премьер-лиги. Инициатива была связана с оптимальным количеством участников чемпионата страны в высшем дивизионе.

Подробнее о реформе читайте в материале “Ъ” «Держи мяч шире».