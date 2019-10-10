Планировавший взрыв в мэрии Сак крымчанин арестован на два месяца

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 10 декабря Олега Приходько, задержанного сегодня, 10 октября, сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке теракта, сообщили “Ъ” в суде. Дело возбуждено по ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ст. 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту) УК РФ.

Напомним, Олег Приходько был задержан правоохранителями сегодня утром в Саках. При обыске в его доме в селе Орехово Сакского района силовики обнаружили несколько бутылок с зажигательной смесью и самодельное взрывное устройство (СВУ). На видео, распространенном Центром общественных связей ФСБ, видно, что взрывоопасные предметы были найдены в гараже. Бомба была сконструирована из взрывчатки и огнетушителя. По версии следствия, он планировал взорвать здание администрации города Саки.

По информации “Ъ”, Олег Приходько — член украинской партии «Свобода». В феврале в его доме в селе Орехово Сакского района сотрудники ФСБ изъяли флаги партии, красно-черные флаги УПА, портрет Степана Бандеры и наклейки со свастикой. В июне он был оштрафован судом на 2 тыс. руб. за пропаганду нацистской символики.

Вадим Никифоров, Симферополь