В 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. рублей

В 2020 году размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров может составит 16,4 тыс. руб., прогнозирует Пенсионный фонд России (ПФР). Сейчас эта сумма составляет 15,4 тыс. руб.

«Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году»,— сказал председатель правления ПФР Антон Дроздов, выступая на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов (цитата по ТАСС). По его словам, в 2020 году индексация ежемесячной денежной выплаты потребует 423 млрд руб. и затронет более 15 млн человек.

Также глава ПФР анонсировал повышение пенсий по государственному пенсионному обеспечению. «В настоящее время размер социальной пенсии составляет 9764 руб. После увеличения — это 10 320 руб., это где-то на 5% выше, чем прожиточный минимум пенсионера»,— добавил он.

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