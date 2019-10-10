СКР проверяет обстоятельства банкротства Башкирского речного пароходства

Управление Следственного комитета РФ проводит проверку обстоятельств банкротства АО «Башкирское речное пароходство» (БРП). Об этом сообщил в интервью приложению “Ъ-Уфа” «День республики» министр земельных и имущественных отношений Башкирии Олег Полстовалов. По его информации, следователи устанавливают, не было ли в банкротстве предприятия признаков преднамеренного. «Уголовное дело пока не возбуждено: у нас запросили дополнительные документы. Задача вывести предприятие из кризиса сохраняется»,— отметил министр, добавив, что одним из вариантов может быть передача акций БРП госхолдингу «Региональный фонд» с последующей приватизацией.

Правительство Башкирии было единственным акционером БРП. По словам Олега Полстовалова, сейчас менеджмент компаний группы, большинство из которых находятся в процедуре банкротства, пытается пересмотреть сделки по уже проданным активам. «Самой большой потерей являются плавсредства, которые использовались для добычи песчано-гравийной смеси. Они были проданы по явно заниженной цене»,— отметил господин Полстовалов.

Об обстоятельствах банкротства группы БРП подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Движение в новом управлении».

Ирина Самойлова