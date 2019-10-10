Главные новости к утру 10 октября

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик, которая ранее была задержана на территории страны. Утром 10 октября она вылетела в Москву. Подробнее об инциденте.

Глава онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди отрицает наличие финансового кризиса в учреждении. По его словам, некоторые сокращения необходимы, но он не планирует увольнять основной медперсонал. Работы может лишиться более 30 человек. О конфликте в учреждении.

Профильная комиссия Госдумы заявила, что правительство игнорирует просьбы, связанные с нуждами военных. В частности, о дополнительном финансировании жилищной субсидии и повышении зарплаты гражданскому персоналу.

Американские сенаторы предложили ввести санкции против президента Турции и других высокопоставленных чиновников за операцию в Сирии. Ответственность также может наступить за содействие турецким военным. О военной операции.

В России могут ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети. Им может грозить предупреждение, штраф или арест на несколько суток.

О предстоящих 10 октября событиях — в анонсе “Ъ”.