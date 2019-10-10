Главные анонсы 10 октября

В Стокгольме будет объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе. Накануне премия по химии присуждена Джону Гуденафу (США), Стэнли Уиттингему (Великобритания) и Акире Иоcино (Япония) за разработку литий-ионных аккумуляторов. Вручение Нобелевских премий продлится до 11 октября. О премии по химии

В Донбассе стороны конфликта предпримут новую попытку разведения сил и средств в районе Петровского. Сейчас украинские военные и вооруженные формирования непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) остаются на своих позициях — накануне отвод сил снова был сорван. Их разведение — ключевое условие проведения саммита в «нормандском формате». Подробнее

В Киеве пройдет пресс-марафон с президентом страны Владимиром Зеленским, в ходе которого глава государства будет отвечать на вопросы журналистов. Представители СМИ будут задавать вопросы группами по 7–10 человек. Группы будут менять друг друга каждые полчаса. О продолжительности пресс-марафона не сообщается.

Симоновский суд Москвы рассмотрит иск главы столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). В материале о недвижимости Андрея Метельского, который опубликовал ФБК, фигурировали гостиницы единоросса в Австрии, которые оформлялись на мать, сына и друга. Политик потребовал опровержения и извинений. Как выяснилось позднее, господина Метельского не устроили конкретные фразы, в частности про «жулика и вора» и «украденных» в России деньгах. Подробнее

В Москве на стадионе «Лужники» состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между футболистами России и Шотландии. Встреча начнется в 21:45. Трансляцию в России будет вести «Первый канал». О предстоящей игре