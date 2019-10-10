Иран освободил российскую журналистку Юзик

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик, которая ранее была задержана на территории страны, сообщает посольство РФ в Twitter. Утром 10 октября она вылетела в Москву.

«Самочувствие нормальное, цела и невредима»,— сообщил ТАСС пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко.

Юлия Юзик сотрудничала с «Комсомольской правдой», «Московским комсомольцем», журналом «Русский Newsweek» и рядом других изданий. Автор книг «Невесты Аллаха» о кавказских террористках-смертницах и «Бесланский словарь» о теракте в Беслане. В 2016 году она баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана от «Открытой России» Михаила Ходорковского.

Напомним, 4 октября стало известно, что Юлия Юзик была задержана в Иране. О том, что она находится в тюрьме, сообщила ее дочка. В МИД Ирана пообещали, что Юлию Юзик вскоре освободят, но позднее отказались от этих слов.

По некоторым данным, журналистку подозревали в шпионаже, однако в Тегеране опровергли это предположение и заявили, что у россиянки возникли проблемы с визой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль негативно относится к задержанию Юлии Юзик.

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ” «В Иране задержали российскую журналистку».