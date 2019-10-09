ФАС ищет сговор в контрактах для Саяно-Шушенской ГЭС

Риски «РусГидро» в связи с расследованием антимонопольной службы против компании и ее подрядчика новосибирской СК «СтройЛайн», вероятнее всего, не превысят 750 млн руб., считают опрошенные “Ъ” юристы. ФАС 8 октября заявила, что «РусГидро» создавала для «СтройЛайна» преимущественные условия на торгах по ремонту Саяно-Шушенской ГЭС, однако не сообщила, о каких конкретно контрактах идет речь. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2015 по 2018 год «РусГидро» заключила со «СтройЛайн» контракты на общую сумму около 1,5 млрд руб. По мнению юристов, если вина компаний будет доказана, им может грозить штраф в размере до 50% от суммы нечестно выигранных контрактов.

ФАС заподозрила «РусГидро» в сговоре с новосибирской ООО СК «СтройЛайн», выполнявшей строительные и ремонтные работы на Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии. Компании могли согласовывать свои действия так, чтобы у СК «СтройЛайн» было преимущество на аукционах, следует из пресс-релиза ведомства. ФАС завела дело о нарушении антимонопольного законодательства, оно будет рассмотрено в срок от трех до девяти месяцев, пояснил “Ъ” представитель ведомства. В «РусГидро» “Ъ” сообщили, что не получали официального уведомления ФАС о возбуждении дела.

Саяно-Шушенская ГЭС — одна из крупнейших гидроэлектростанций в России с установленной мощностью в 6,4 ГВт. Станция расположена на реке Енисей в Хакасии. В августе 2009 года произошло разрушение крепления гидроагрегата ГЭС. Вода хлынула в машинный зал, 75 человек погибли. Основные ремонтные работы были завершены в 2014 году, а осенью 2017 года «РусГидро» сообщила о полном восстановлении ГЭС. Стоимость работ оценивалась в 41 млрд руб.

«РусГидро» — ключевой заказчик «СтройЛайна». На Саяно-Шушенской станции «СтройЛайн», например, занимался капитальной отделкой здания станции, проводил изыскательские работы на участке берегоукрепления отводящего канала водосброса и правого берега реки Енисей, выполнял камнезащитные мероприятия над выходным порталом водосбросных туннелей и др.

С 2015 по 2018 год компании заключили контрактов на общую сумму около 1,5 млрд руб., но не все сделки были связаны с Саяно-Шушенской ГЭС, следует из материалов «СПАРК-Интерфакса».

В ФАС не сообщают, по каким контрактам «СтройЛайн» могла получать преимущество.

Если вина компаний будет доказана, то и «РусГидро», и «СтройЛайн» придется заплатить штраф до 50% от стоимости начальной цены торгов, говорит Сергей Ермоленко из ФБК Legal. По его оценкам, на практике участникам сговора назначают штрафы в среднем 30% от первоначальной стоимости сделки. При этом штрафы платят участники сговора независимо от того, победили ли они в торгах и заключили ли госконтракт, добавляют в ФАС.

Есть ограничения — размер штрафа не может превышать 4% от годовой выручки компании, уточняет господин Ермоленко. В 2018 году выручка «РусГидро» по РСБУ составила 162,813 млрд руб., то есть потенциальный штраф не может превысить 6,5 млрд руб. А валовая выручка СК «СтройЛайн» в 2018 году — 335 млн руб., 100% компании владеет Сергей Чемель, по данным СПАРК.

Полина Смертина