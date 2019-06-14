«РусГидро» разменивается на активы

По данным “Ъ”, структуры Андрея Мельниченко могут получить крупнейшую на Дальнем Востоке Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез. Такая сделка возможна в рамках обсуждаемого сейчас обмена активов между господином Мельниченко и «РусГидро» в их совместной Дальневосточной энергетической компании (ДЭК). «РусГидро» же сделка позволит взять под полный контроль расшивку долгов в подконтрольной ДЭК Дальневосточной генерирующей компании.

В правительстве обсуждают сложную схему обмена активами между «РусГидро» и структурами Андрея Мельниченко (владеет «Еврохимом» и СУЭК) на Дальнем Востоке, говорят собеседники “Ъ”. У них есть совместный бизнес — Дальневосточная энергетическая компания, где у «РусГидро» 52,07%, а у кипрского офшора Donalink Limited, бенефициаром которого считается Андрей Мельниченко,— 41,84%. В свою очередь, ДЭК полностью принадлежат Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) и Дальневосточная распредсетевая компания (ДРСК).

Предварительно стороны договорились, что структуры Андрея Мельниченко снизят свою долю в ДЭК, обменяв ее на Лучегорский угольный разрез в Приморье с годовой добычей 5 млн тонн и Приморскую ГРЭС (1,46 ГВт, вторая по мощности в регионе после Бурейской ГЭС). Окончательное решение в правительстве о целесообразности сделки еще не принято, говорят собеседники “Ъ”. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака и «РусГидро» от комментариев отказались, в СУЭК “Ъ” не ответили.

«РусГидро» уже много лет хочет консолидировать свои дальневосточные активы. В компании говорили, что прочие акционеры мешают оптимизировать денежные потоки, усложняя привлечение финансирования и реализацию инвестпрограмм. СУЭК (энергоактивами группы управляет Сибирская генерирующая компания), в свою очередь, хочет самостоятельно владеть активами на Дальнем Востоке, чтобы внести их в программу модернизации старых ТЭС, говорят собеседники “Ъ”. Вопрос выхода из ДГК или мены активов много раз выносился на обсуждение, но стороны не смогли договориться.

В этот раз необходимость сделки объясняется тем, что миноритарий может заблокировать обсуждаемую в правительстве схему по капитализации внутригрупповой задолженности ДГК перед «РусГидро» в рамках форвардной сделки с ВТБ на 40,5 млрд руб.

Предполагается, что долг будет конвертирован в капитал ДГК, у «РусГидро» появится в компании крупный пакет, что резко снизит влияние господина Мельниченко на компанию через ДЭК, утверждают собеседники “Ъ”.

Энергоактивы на Дальнем Востоке из-за жесткого тарифного регулирования являются наиболее проблемными на энергорынке. В этой ситуации дальневосточные активы в течение многих лет привлекали банковские кредиты и займы от материнской компании. Для расшивки долга в 2017 году «РусГидро» закрыло форвардную сделку с ВТБ: банк купил у «РусГидро» 13% акций компании за 55 млрд руб., основная часть этих средств — 35,6 млрд руб.— была в форме кредита направлена в ДГК. Но 28 марта закончился грейс-период по процентным платежам, и у ДГК нет возможности для их обслуживания, говорят источники “Ъ”. Долговой портфель ДГК на конец марта составлял 59,2 млрд руб. (включая внутригрупповой заем от «РусГидро» и проценты по нему в размере 4,4 млрд руб.). При этом ежегодные проценты по займам ДГК достигают 5 млрд руб. По прогнозу «РусГидро», убыток ДГК в 2019 году может составить 8 млрд руб., и к 2023 году он снизится до 6,1 млрд руб. Объем кредитов и займов за это же время вырастет с 72,8 млрд до 110 млрд руб. Вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев в марте поддержали идею с конвертацией долга в капитал ДГК, говорят собеседники “Ъ”, она может пройти в декабре. Кроме того, «РусГидро» хочет отсрочить уплату процентов до марта 2021 года.

В случае реализации сделки СУЭК может стать первым частным владельцем генактивов в Дальневосточном федеральном округе. Помимо «РусГидро» генерацией в регионе владеют в том числе государственные «Роснефть» (Охинская ТЭЦ на Сахалине), «Росатом» (Билибинская АЭС и ПАТЭС на Чукотке), АЛРОСА (ГЭС на Вилюе в Якутии).

Опрошенные “Ъ” аналитики затрудняются оценить стоимость активов ДГК из-за высокой долговой нагрузки. Капитализация ДЭК на Московской бирже — 21,5 млрд руб. По мнению Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», у Приморской ГРЭС есть шансы попасть в программу модернизации, но тогда новому собственнику, как и «РусГидро», придется добиваться получения спецнадбавки, поскольку ГРЭС находится в неценовой зоне. В целом же получение угольной ГРЭС в прямую собственность вместо миноритарного пакета в ДГК совпадает со стратегией СУЭК по повышению вертикальной интеграции, как и в случае с приобретением СИБЭКО, Рефтинской ГРЭС у «Энел Россия» и интересом к покупке Красноярской ГРЭС-2 у «Газпром энергохолдинга». Как напоминает Максим Худалов из АКРА, в 2018 году Лучегорский разрез отработал в убыток и привлек около 470 млн руб. долга, а добываемый на нем уголь относится к самым низкокалорийным (Б1). «На фоне отрицательной EBITDA его приобретение выглядит опасной стратегией»,— полагает аналитик, добавляя, впрочем, что сильный менеджмент СУЭК может выправить ситуацию.

Татьяна Дятел