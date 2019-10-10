В суде все перемелется

В арбитражном суде Нижегородской области продолжается рассмотрение дела об оспаривании прав ООО «Спектр» на площадку бывшего мукомольного завода на улице Интернациональной. Росимущество уточнило исковые требования и просит изъять из «незаконного владения» территории, объединив их в единый земельный участок, каким он был до межевания инвестором. Представители ООО «Спектр» пытались понять, как Российская Федерация в случае выигрыша намерена распоряжаться землей под их объектами недвижимости. Юристы минимущества Нижегородской области, которое семь лет назад незаконно распорядилось федеральным участком, в суд не пришли, а осужденному за эту сделку экс-министру Александру Макарову прокуратура просит ужесточить наказание по приговору.



Теруправление Росимущества в Нижегородской области добивается в суде расторжения сделки по продаже ООО «Спектр» земельного участка на улице Интернациональной, 96 в Нижнем Новгороде. Напомним, территория под мукомольным заводом в 2012 году была продана по льготной цене «Спектру» (его бенефициаром является PPF Group N.V. чешского предпринимателя Петра Кельнера) как владельцу объектов недвижимости завода. Выкупив объекты и элеватор, инвестор, намеревавшийся построить на месте производства жилой квартал, вступил в затяжной конфликт с арендаторами-мукомолами и выселил их из занимаемых помещений. Сейчас бывший завод стоит, а ООО «Спектр» спорит в судах с ООО «Первая мельница» и ООО «Горьковский мукомольный завод» о судьбе мельничного оборудования, которое осталось в цехах.

Пока суды неблагоприятно складываются для чешского инвестора. В августе в засекреченном процессе осудили бывшего министра госимущества области Александра Макарова. Его признали виновным в том, что в 2012 году он неправомерно продал федеральный земельный участок, на котором располагается бомбоубежище. Прокуратура осталась недовольна мягкостью обвинительного приговора (экс-чиновнику дали год и месяц условного лишения свободы и штраф в 200 тыс. руб.) и обжаловала его в облсуде. Что касается арбитражных споров, то в июне кассационный суд Волго-­Вятского округа отменил решения в пользу ООО «Спектр», постановив заново рассмотреть иск Росимущества.

В очередном судебном заседании истец уточнил требования. ­Теперь Росимущество просит признать недействительным и расторгнуть сделку между мингосимущества области и ООО «Спектр», прекратить права собственности компании на два размежеванных участка площадью 7,8 га (под заводом) и 0,1 га (под бомбоубежищем), объединить их в прежний земельный участок «в фактических границах». Его следует восстановить на кадастровом учете, изъяв «из незаконного владения» инвестора в собственность РФ, пояснил представитель Росимущества. «Как вы себе представляете истребование земли под объектами? Предположим, не дай бог, суд удовлетворит ваш иск, как вы будете использовать участки под нашими зданиями? Я не вижу здесь материально правового интереса Российской Федерации…», — сообщил представитель ООО «Спектр» Алексей Сухих. Ему ответили, что РФ будет «владеть» этой землей, то есть в дальнейшем собственнику зданий предложат выкупить ее либо арендовать. Судья Юлия Андрюхина заметила, что обычно в качестве последствий расторжения сделки применяется двусторонняя реституция: «Земля — министерству, деньги — "Спектру" (общество в 2012 году заплатило за участок более 5 млн руб.). Однако в данном случае Росимущество настаивает на том, что областное министерство неправомерно продало федеральную землю и надо забрать ее обратно в собственность РФ, не учитывая интересы участников «ничтожной сделки». Представители ООО «Спектр» назвали требования госоргана «безграмотными», заработав замечание от судьи. «Это не последствия ничтожности сделки, это новые требования, и они не могут быть приняты судом к рассмотрению в качестве уточнений», — добавил ответчик, возражая против иска. Представители областного министерства, чью сделку оспаривает Росимущество, на процесс не пришли, однако на предыдущем судебном заседании против иска не возражали. Представитель инициативной группы работников ГК «Нижегородский мукомольный завод» полностью поддержал иск Росимущества, а прокуратура Нижегородской области, также привлеченная в дело третьим лицом, попросила время, чтобы сформулировать свою позицию по заявленным ­требованиям.

Судебное разбирательство было отложено на 9 ноября с учетом мнения прокуратуры. Кроме того, ООО «Спектр» подало жалобу в Верховный суд РФ на выводы кассационного суда, отменившего решения, ранее вынесенные в пользу компании. Если жалобу компании примут к рассмотрению, до окончательных выводов высшей инстанции слушание дела в Нижегородском арбитражном суде может быть приостановлено.

Роман Кряжев