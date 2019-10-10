Концессия приехала к своим

Торги на организацию сети платных парковок в Нижнем Новгороде по 12-летней концессии выиграло ООО «Актив городских технологий». Не имевшая прежде госконтрактов, компания обошла десяток крупных конкурентов, включая «Мегафон», «Ростелеком» и структуры «Ростеха». Инвестор не раскрывает объем вложений в парковки, с оплаты которых обязался отчислять городу треть сборов, но обещает сделать все по закону и в срок.



Администрация Нижнего Новгорода опубликовала итоги открытого конкурса на право организации единого парковочного пространства города и управления им, объявленного в мае. По его условиям инвестор должен вложить 200 млн руб. собственных средств в создание 7,4 тыс. платных парковочных мест в Нижегородском, Ленинском, Советском и Канавинском районах Нижнего Новгорода, реконструировать цокольный этаж дома №16 на проспекте Гагарина и создать там центр мониторинга и управления парковками. Ежегодный размер концессионной выплаты, которая будет поступать в бюджет в течение 12 лет, в муниципальный бюджет по условиям конкурса варьировался от 35% до 90% выручки оператора парковок, его минимальный размер оценен в 10 млн руб. Вложения планируется окупать за счет сбора средств за стоянку с автомобилистов. Сейчас утвержденные муниципалитетом тарифы парковки составляют 50 руб. в час, городские платные стоянки работают на 35% от потребности Нижнего Новгорода у Московского вокзала, на площади Горького, улицах Ковалихинской и Рождественской. Мэр Владимир Панов неоднократно критиковал разработанную «Ростелекомом» систему оплаты, которая была неудобна водителям и часто давала сбои, поэтому глава города считал необходимым внедрять более современное программное обеспечение для паркоматов.

В целом мэрия планирует создать в центре Нижнего Новгорода около 60 стоянок, сделав платными участки улиц: Звездинка, Алексеевская, Грузинская, Октябрьская, Варварская и Ковалихинская. Платные парковки должны появиться на улицах Большой Печерской, Маслякова, Ульянова, Нестерова, Большой и Малой Покровской, Нижневолжской и Верхневолжской набережных. Вероятно, поэтому спрос на участие в конкурсе на право получить парковки в концессию оказался ажиотажным: на предварительный отбор заявились десять компаний, среди которых были и крупные игроки. Предложения мэрии направили ПАО «Ростелеком» и ПАО «Мегафон», ЗАО «Юнайтед Телеком», ООО «Аэль-РТС инжиниринг» и ООО «Проф-ИТ Сити Паркинг». Прежде администрация Нижнего Новгорода вела переговоры об участии в городских проектах создания умной инфраструктуры , в том числе, платных парковок, с входящей в «Ростех» компанией «Швабе», но заявка ООО «Швабе-Москва» не прошла конкурсный отбор. Свои предложения об участии в конкурсе в компании не комментировали.

В итоге победителем открытого конкурса было признано ООО «Актив городских технологий» с предложением отчислять по концессии 36,5% выручки в городской бюджет. «Мегафон» был готов выплачивать 44% и оказался на втором месте, на третьем месте — ООО «Проф-ИТ Сити Паркинг» с предложением выплачивать в бюджет 50% доходов. Генеральный директор ООО «Актив городских технологий» Наталия Богданова узнала об итогах открытого конкурса от “Ъ-Приволжье” и отказалась что-либо комментировать до подписания соглашения с мэрией. Госпожа Богданова лишь сообщила, что компания относится к «холдингу в сфере дорожного строительства» и готова выполнить все работы «качественно и в соответствии со всеми законами».

Справка По данным Kartoteka.ru, ООО «Актив городских технологий» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2006 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. 96% принадлежат самой компании, 4% генеральному директору Наталии Богдановой. ­Основной вид деятельности — инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, строительный контроль и авторский надзор. Выручка по итогам 2018 года составила 127 тыс. руб. при 2,3 млн руб. убытка. Против компании рассматривается пять арбитражных исков комитета по управлению муниципальным имуществом Дзержинска на 600 тыс. руб.

Как следует из сведений базы Kartoteka.ru, ООО «Актив городских технологий» работает с госзаказами впервые. Прежде компания владела ООО «Бон Тон», которое с 2017 года ООО «Эс Си Джи Трейд» (SCG) — один из крупнейших игроков рекламного рынка Нижнего Новгорода. Генеральный директор ООО «Эс Си Джи Трейд» Артем Баженов заявил, что агентство не имеет никакого отношения к победителю конкурса.

Добавим, ранее участники рынка называли документацию концессионного соглашения сырой. По их словам, проект создания платных парковок не учитывал возможности бесплатной парковки для нижегородцев возле их домов. Собеседники указывали и на требования по определенному оборудованию и видели в них признаки дискриминационных условий. Наконец, автомобилистов не опрашивали о платных парковках в центре города, где сложно оставить машину. Автоэксперт Александр Дейч отмечал, что на большое количество транспорта исторический центр города не рассчитан в силу тесной застройки, а организация платных парковок лишь усугубит ситуацию.

Роман Рыскаль