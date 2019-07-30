Инвесторы собрались на парковке

Предварительный отбор на организацию платных парковок в Нижнем Новгороде собрал десять заявок от компаний, желающих заработать на 12-летней концессии с городской администрацией. В число потенциальных инвесторов вошли ПАО «Ростелеком», «Мегафон» и ряд более мелких организации из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Компания «Ростеха», с которой ранее вел переговоры глава города, отборочный этап не прошла. Победителю тендера предстоит создать 7,4 тыс. новых парковочных мест и объединить их в одну систему, окупая затраты за счет сбора средств за парковку по тарифу 50 руб. в час.



Администрация Нижнего Новгорода подвела предварительные итоги конкурса на организацию единого парковочного пространства города по концессии на 12 лет. Судя по документации торгов, спрос на нее оказался ажиотажным: заявки подали сразу десять компаний, в числе которых крупнейшие российские холдинги в сфере коммуникаций. Четыре претендента не прошли отбор. По итогам рассмотрения заявок требованиям конкурса по выбору концессионера соответствуют предложения ПАО «Ростелеком» (оператор платных парковок на улице Рождественской и площади Горького), ПАО «Мегафон», ООО «Проф-ИТ Сити Паркинг», ЗАО «Юнайтед Телеком», ООО «Актив городских технологий» и ООО «АЭЛЬ-РТС инжиниринг» . Ранее администрация города вела переговоры с компанией «Швабе» («Ростех») об участии в городских проектах по созданию умной инфраструктуры, однако заявка ООО «Швабе-Москва» конкурсный отбор не прошла. В холдинге «Швабе» не ответили на вопросы “Ъ-Приволжья”. Окончательные итоги в мэрии подведут 7 октября, выбрав победителя конкурса.

Напомним, открытый конкурс на создание системы управления платными городскими парковками мэрия объявила в мае. По его условиям инвестор должен за свой счет организовать 7,4 тыс. платных парковочных мест в Нижегородском, Ленинском, Канавинском и Советском районах города. Также концессионеру предстоит реконструировать цокольный этаж дома №16 по проспекту Гагарина и создать там Центр мониторинга и управления парковками. Необходимый объем инвестиций концессионера в городской администрации оценивают в 200 млн руб., однако сумма вложений может измениться с учетом предложений инвесторов и разработки победителем тендера проектно-сметной документации. Окупать свои затраты концессионер будет за счет сбора средств с автомобилистов, в Нижнем Новгороде тарифы установлены правовым актом администрации и составляют 50 руб. в час. Ежегодный размер концессионной платы концессионера в муниципальный бюджет составит 10 млн руб. (по условиям от 35% до 90% выручки оператора).

Прошедшие предварительный отбор участники свои предложения, сделанные городской администрации, не раскрывают. В ПАО «Ростелеком» отказались от комментариев. В «Мегафоне» сообщили лишь об «уникальном наборе компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации крупных высокотехнологичных проектов», воздержавшись от конкретных цифр. Другие допущенные участники также не стали комментировать содержимое своих заявок.

Напомним, концепция создания единого парковочного пространства в Нижнем Новгороде обсуждается второй год, однако сроки ее реализации неоднократно откладывались. В 2018 году администрация заявляла о намерениях создать 56 стоянок в центре Нижнего Новгорода на участках улиц Звездинка, Алексеевская, Октябрьская, Грузинская, Варварская, Ковалихинская, Большая Печерская, Маслякова, Нестерова, Ульянова, Большая и Малая Покровская, а также Верхневолжской и Нижневолжской набережных. Нижний Новгород оборудован официальными парковочными местами лишь на 35% от потребностей, три муниципальные платные парковки работают у Московского вокзала, на улицах Рождественской и Ковалихинской. Организацию платных стоянок ранее критиковал мэр Владимир Панов, говоря о том, что разработанная «Ростелекомом» система оплаты неудобна и иногда давала сбои, поэтому нужно более современное программное обеспечение, чтобы нижегородцы могли быстро и легко оплатить парковку.

Один из участников рынка назвал документацию концессионного конкурса сырой, отметив, что проект создания платных парковок не учитывает социальную составляющую. Например, возможность бесплатной парковки для нижегородцев, близ проживания которых планируется создавать стояночные места. Также в документации есть требования по определенному оборудованию, которые одна из не прошедших отбор организаций посчитала дискриминационным условием конкурса. Самое главное, пока неясно, как горожане-автомобилисты встретят перспективу превращения исторического центра Нижнего Новгорода, где расположено множество офисов, в зону платных парковок. «Каждая из ныне существующих парковок в среднем рассчитана на 200 машиномест. Неясно, где именно организовать еще 7,5 тысяч. Народ в центре города взвоет», — отметил собеседник “Ъ-Приволжья”. Кроме того, не допущенные к торгам участники могут обжаловать решение конкурсной комиссии в антимонопольной службе и тем самым затянуть подведение итогов.

Независимый автоэксперт Александр Дейч напомнил, что нарушать правила парковки нижегородцы вынуждены из-за нехватки пространства и узких дорог в центре города: исторически сложившаяся сеть улиц не рассчитана на большой объем трафика и машин. Однако организация платных парковок на улицах кардинально ситуацию не улучшит, считает эксперт, хотя некоторые автомобилисты будут вынуждены отказаться от поездок в центр. Нижнему Новгороду, по его словам, мешает отсутствие перехватывающих парковок, которые во многих городах-миллионниках расположены у станций метро. Добавим, что о создании таких многоярусных паркингов городские власти начали говорить еще в 2000-х годах при администрации Вадима Булавинова, однако строить большие перехватывающие парковки город не стал, а бизнес счел эту идею убыточной. В свою очередь господин Дейч не исключил роста водительского недовольства в случае, если на фоне падающих доходов населения центральные улицы города оборудуют паркоматами.

Роман Рыскаль