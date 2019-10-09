Олег Кожемяко отказался от прямых выборов

Администрация Приморского края отзывает законопроект, допускающий возможность прямых выборов глав муниципальных образований, который был принят парламентом региона в первом чтении в ноябре прошлого года. О необходимости «вернуть людям прямые выборы» в ходе избирательной кампании заявлял кандидат от власти Олег Кожемяко, ставший в декабре 2018 года губернатором. Теперь исполнительная власть объясняет, что увеличение числа избирательных кампаний потребует дополнительных финансовых затрат из краевого бюджета, а действующие главы муниципалитетов негативно относятся к законопроекту. Во фракции КПРФ заксобрания считают, что на самом деле краевые власти опасаются утраты контроля над муниципалитетами.

Зависший в недрах законодательного собрания Приморья законопроект, допускающий возможность прямых выборов глав муниципальных образований, судя по всему, принят в окончательном чтении так и не будет. Вице-губернатор по вопросам внутренней политики Антон Волошко направил в краевой парламент предложение снять его с рассмотрения. В письме такой шаг объясняется тем, что в крае создаются муниципальные округа. «В этой связи возникает необходимость формирования значительного количества органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, в том числе глав, т. е. увеличение числа избирательных кампаний, что потребует дополнительных финансовых затрат из краевого бюджета»,— сообщил господин Волошко.

Не поддерживают возвращения прямых выборов и действующие главы муниципалитетов.

«При выборах обостряется политическая ситуация в районе, он раскалывается по лагерям кандидатов, включаются грязные технологии»,— уверен и. о. главы Партизанского района Лев Хамхоев. «Учитывая, что наш район высокодотационный, затраты на проведение муниципальных выборов главы района станут дополнительной нагрузкой на местный бюджет»,— отмечает глава Ольгинского района Сергей Басок.

Прямые выборы глав муниципалитетов в Приморье были отменены в ноябре 2014, после внесения соответствующих изменений в краевое законодательство по инициативе фракции «Единая Россия».

Законопроект, предусматривающий возвращение прямых выборов глав муниципальных образований, был внесен в парламент Приморья врио губернатора Олегом Кожемяко в октябре прошлого года, в разгар кампании по выборам главы региона. «Закон предоставляет право в городах и районах самим выбирать глав путем всенародного голосования или доверить это дело депутатам. Мое мнение, что необходимо вернуть людям прямые выборы. Наиболее правильно, это когда люди сами решают судьбу своего города, района, выбирая тех достойных, чья программа развития муниципалитета наиболее по душе, выбирая тех людей, кто близок к ним, и это наиболее демократичный подход»,— заявил тогда господин Кожемяко. Законопроект был принят в первом чтении на заседании краевого парламента 28 ноября. Затяжку с дальнейшим рассмотрением в заксобрании объясняли «необходимостью консультаций с муниципалитетами».

Глава фракции КПРФ в заксобрании Анатолий Долгачев считает, что «краевые власти отзывают законопроект, поскольку опасаются утраты контроля над большой частью муниципалитетов при прямых выборах глав». По его словам, внесение законопроекта являлось предвыборным шагом Олега Кожемяко, а после избрания губернатором необходимость в его принятии отпала. «Наша партия выступает за прямые выборы глав, и мы против снятия законопроекта с рассмотрения»,— сказал господин Долгачев. Он уверен, что обладающая большинством в парламенте фракция «Единая Россия» проголосует за отзыв законопроекта.

Глава комитета по региональной политике и законности краевого парламента единоросс Джамбулат Текиев пояснил, что за отзыв законопроекта должно проголосовать большинство депутатов.

Сам он выступает за то, чтобы глав муниципалитетов назначал губернатор. «В целом за состояние дел в крае отвечает его глава, и было бы целесообразно, чтобы он сам формировал свою команду»,— сказал “Ъ” господин Текиев.

Политолог Павел Наливайко не находит логическое объяснение решению краевой администрации отозвать законопроект. «Законопроект не предусматривает в императивном порядке прямые выборы глав. Он предоставлял представительным органам муниципалитетов право решать — выбирать глав напрямую или по конкурсу. Если учесть, что практически все думы муниципальных образований края, включая Владивосток, Уссурийск и Находка, контролируются действующей властью, они бы и не принимали решение о прямых выборах»,— рассуждает политолог. «Отзыв законопроекта — сильный удар по репутации губернатора»,— резюмирует господин Наливайко.

Комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству парламента Приморья обсудит предложение краевой администрации о снятии с рассмотрения законопроекта на своем заседании 14 октября. После этого вопрос будет включен в повестку дня сессии заксобрания.

Алексей Чернышев, Владивосток