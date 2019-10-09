Экс-главе управления образования Казани предъявили обвинения во взятках на 1,5 млн рублей

Ново-Савиновский райсуд сегодня отправил бывшего главу управления образования Казани Ильнара Хидиятова под домашний арест. Он обвиняется в получении двух взяток общей суммой 1,5 млнруб., сообщили “Ъ” в пресс-службе райсуда.

По данным следствия, обвиняемый получил 800 тыс. руб. за подписание договора на поставку рамок металлоискателей и детекторов в учебные заведения Казани и 700 тыс. руб. за поставку холодильного оборудования.Вину господин Хидиятов не признал. Против него возбуждены два уголовных дела по факту получения взяток (ч.5 п.В ст. 290 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Ильнара Хидиятова отстранили от работы в связи со следственными действиями. Позже он уволился по собственному желанию. В мэрии начали комплексную служебную проверку.

"Ъ-Казань"