Чиновник попался на металлодетекторе

В Татарстане возбудили уголовное дело против главы управления образования Казани Ильнара Хидиятова, который, по сообщению мэрии, был уволен, как только начались следственные действия. Чиновника заподозрили в получении взятки в размере 800 тыс. руб. при заключении контракта на поставку металлодетектеров в городские школы. Как считает следствие, фирма, победившая в конкурсе за откат, поставила в образовательные учреждения оборудование вдвое дешевле заявленного в коммерческом предложении. По версии следствия, в результате были похищены 4,5 млн руб. из муниципальной казны.



Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани изберет меру пресечения 40-летнему Ильнару Хидиятову, который на прошлой неделе покинул пост начальника управления образования городского исполкома. Он был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили “Ъ” в следственном управлении (СУ) СКР по Татарстану.

Как утверждают в СУ, управление образования Казани в декабре 2016 года организовало тендер на закупку металлодетектеров для школ стоимостью 8,2 млн руб. Его выиграла фирма, чьи интересы представлял казанский предприниматель Анвар Мурсюкаев. По версии следствия, до заключения контракта к бизнесмену обратилась сотрудница исполкома Лилия Гузаирова, которая руководит в управлении планово-экономическим отделом. По поручению господина Хидиятова (на тот момент был заместителем начальника управления образования) она сообщила предпринимателю, что «в случае передачи через нее должностным лицам управления образования взятки в размере 10% от суммы контракта, с фирмой будут заключены соответствующие договоры поставки», считают в СУ. «В результате после заключения соответствующих договоров и перечисления на расчетный счет поставщика денежных средств Хидиятов получил от Мурсюкаева через Гузаирову взятку в размере 800 тыс. руб.»,— говорится в сообщении следователей.

Название фирмы, которая выиграла тендер, в СУ не называют. По некоторым данным, речь идет о зарегистрированном в Казани ООО «Новотех». Согласно kartoteka.ru, компания (основной вид деятельности — оптовая торговля промышленными химикатами) принадлежит Марату Мурсюкаеву, вероятно, брату Анвара. Оба бизнесмена родились в Самарканде (Узбекистан), имеют гражданство РФ. При этом господин Мурсюкаев, по данным kartoteka.ru, является учредителем 19 компаний, руководит в семи из них. Марат Мурсюкаев также является учредителем и руководителем ООО «Химтэк». “Ъ” не удалось найти информацию о наличии контрактов на поставку металлодетектеров у данных фирм. На сайте госзакупок такой контракт также отсутствует.

В отношении Анвара Мурсюкаева уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили вчера в СУ. Лилию Гузаирову отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Против них возбудили дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки) и 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), соответственно.

Также следователи установили, что в школы были поставлены металлодетекторы в два раза дешевле заявленных в коммерческом предложении. По факту хищения 4,5 млн руб. бюджетных средств в отношении неустановленных должностных лиц управления образования возбудили еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено уголовное дело в отношении иных неустановленных лиц.

В мэрии Казани начали собственную служебную проверку. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе мэрии, в связи со следственными действиями Ильнара Хидиятова сразу же отстранили от работы. После этого он написал заявление об уходе по собственному желанию. 30 сентября оно было принято. В то же время в СМИ появилась информация, что 5 октября господин Хидиятов участвовал в церемонии награждения победителей конкурса «Учитель года России — 2019» в Москве. Сейчас и.о. начальника управления является бывший заместитель Ильнара Хидиятова Светлана Захарова.

Господин Хидиятов, в прошлом учитель татарского языка и литературы, начал карьеру чиновника в 2006 году. В 2010 году был назначен заместителем начальника управления образования. В 2018 году возглавил управление (предшественник Ильсур Хадиуллин стал первым заместителем министра образования и науки Татарстана). По информации “Ъ”, Ильнар Хидиятов свою вину не признает. Согласно УК, экс-чиновнику может грозить штраф до 72 млн руб. (в девяностократном размере суммы взятки), а также срок в колонии до 12 лет.

Кирилл Антонов